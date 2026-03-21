Цукор чи сіль: що шкідливіше

Реклама

За даними лікарів, добова норма цукру — не більше 25 г — 50 г (приблизно 5-10 чайних ложок), а солі — 4–6 г (1 чайна ложка).

Найбільша проблема — доданий цукор. Він практично не має харчової цінності, але викликає стрибки інсуліну, призводить до набору ваги, підвищує ризик діабету 2 типу і навіть може піднімати артеріальний тиск. Сіль теж важлива: вона потрібна організму для підтримки водного балансу та нормальної роботи нервової системи, хоча надлишок пов’язаний із гіпертонією.

Висновок: помірне споживання цукру та солі безпечне, але цукор небезпечніший через його приховану присутність у напоях, соусах та напівфабрикатах.

Реклама

Порада: уважно читайте етикетки, обмежуйте доданий цукор і солоні перекуси, віддавайте перевагу натуральним продуктам.

Матеріал носить інформаційний характер і не є медичною консультацією.