Цим закушує горілку майже кожен, але лікарі благають негайно припинити

Як правильно закушувати горілку / © pexels.com

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Деякі з них не лише не захищають організм від швидкого сп’яніння, а й можуть збільшити навантаження на травну систему та посилити похмілля.

Розповідаємо, які закуски краще обирати до горілки, а від яких варто відмовитися.

Чому не можна пити горілку натщесерце

Алкоголь, випитий на порожній шлунок, швидко потрапляє у кров, через що людина сп’яніє значно швидше. Крім того, це підвищує ризик подразнення слизової оболонки шлунка та може спричинити дискомфорт із боку травної системи.

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Саме тому фахівці радять обов’язково їсти перед вживанням міцних алкогольних напоїв і не забувати про достатню кількість води.

Які продукти найкраще підходять як закушування

Правильно підібрана їжа не нейтралізує дію алкоголю, але допомагає зменшити навантаження на організм.

Найкращими варіантами вважаються:

нежирне відварене або запечене м’ясо;

курятина чи індичка;

нежирна риба;

квашена капуста та інші ферментовані овочі;

цільнозерновий хліб;

бутерброди з невеликою кількістю червоної ікри;

свіжі овочі, багаті на клітковину.

Такі продукти містять білок, складні вуглеводи та харчові волокна, які допомагають травній системі працювати ефективніше.

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Чим не варто закушувати горілку

Маринованими овочами з великою кількістю оцту

Попри популярність маринованих огірків і помідорів, оцет може подразнювати слизову оболонку шлунка, особливо у поєднанні з алкоголем.

Дуже солоними продуктами

Надлишок солі сприяє втраті рідини, а алкоголь також викликає зневоднення. Разом це може зробити похмілля значно важчим.

Жирною їжею

Сало, жирне м’ясо, копченості та інші калорійні страви створюють додаткове навантаження на печінку, жовчний міхур і підшлункову залозу. У поєднанні з алкоголем це лише ускладнює роботу організму.

Гарячими та важкими стравами

Печеня, жирні рагу або інші ситні гарячі страви можуть уповільнювати травлення й збільшувати дискомфорт після застілля.

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Гострими соусами та спеціями

Гірчиця, хрін, кетчуп із великою кількістю спецій, аджика та гострий перець додатково подразнюють шлунок і можуть погіршити самопочуття.

Солодощами та солодкими фруктами

Торти, цукерки, виноград, банани та інші продукти з високим вмістом цукру не є найкращим доповненням до міцного алкоголю. Велика кількість цукру може уповільнювати переробку алкоголю організмом і сприяти процесам бродіння.

Що ще допоможе легше перенести застілля

Навіть найкраща закуска не здатна повністю нейтралізувати вплив алкоголю. Тому варто дотримуватися простих правил:

не пити на голодний шлунок;

чергувати алкоголь зі звичайною водою;

не поспішати та робити паузи між келихами;

уникати переїдання;

знати свою міру.

Саме помірне вживання алкоголю залишається найефективнішим способом зменшити ризик поганого самопочуття наступного дня.

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FAQ

Чи можна закушувати горілку салом?

Можна, але в невеликій кількості. Надлишок жирної їжі разом із алкоголем збільшує навантаження на печінку та підшлункову залозу.

Чому не рекомендують мариновані огірки?

Якщо маринад містить багато оцту, він може подразнювати слизову шлунка. Краще обирати квашені овочі без оцту.

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