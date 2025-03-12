У чому користь інжиру та кому його їсти категорично заборонено

Інжир не лише має чудовий смак, а й позитивно впливає на загальне здоров'я.

Інжир - це не тільки смачний фрукт, але і джерело безлічі корисних речовин, які приносять користь організму.

Користь інжиру

Багатий на корисні речовини

Інжир містить велику кількість вітамінів (особливо вітамінів A, C, K і групи B) і мінералів (таких як калій, кальцій, магній, залізо). Високий рівень калію сприяє зниженню артеріального тиску, а кальцій допомагає підтримувати здоров'я кісток.

Антиоксидантні властивості

Фрукти інжиру містять антиоксиданти, зокрема флавоноїди і поліфеноли, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі та знижують ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби та рак.

Покращення травлення

Завдяки вмісту клітковини та природних ферментів, інжир сприяє здоровому травленню, зменшує відчуття здуття і підтримує баланс мікрофлори кишечника.

Покращення стану шкіри

Інжир також має протизапальні властивості, що може допомогти при акне, екземі та інших шкірних проблемах. Його антиоксиданти підтримують здоровий вигляд шкіри, допомагаючи боротися зі старінням.

Підтримка здоров'я серця

Калій і антиоксиданти в інжирі сприяють зниженню рівня холестерину та підтримують здоров'я серцево-судинної системи.

Інжир можна вживати свіжим, сушеним, додавати до десертів, салатів, випічки або вживати як самостійну закуску.

Калорійність

100 г свіжого інжиру містять 43 калорії, 1.3 г білка, 0,3 г жирів, 9,5 г вуглеводів (переважно фруктози), 2 г клітковини.

У 100 г сушеного інжиру 200 калорій, 3,3 г білка, 1,5 г жирів, 48,6 г вуглеводів, 9,2 г клітковини.

Кому не можна інжир

Інжир не рекомендують приймати людям, що страждають на діабет і панкреатит, при гострих запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту, а також хворим з порушенням обміну щавлевої кислоти, наприклад, при подагрі.

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