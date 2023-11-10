У чому секрети молодості та краси норвезьких жінок: завжди доглянуті і не мають зморшок

Розповідаємо, як мешканкам однієї із найхолодніших країн вдається завжди мати привабливий, свіжий та доглянутий вигляд.

Норвегія – місце найгарніших озер, скандинавських гір та смарагдових рівнин. Ця країна визнана найкомфортнішою у світі для життя людей. А ще тут іноді можна помилуватися північним сяйвом. Жінки у цій країні сильні, цілеспрямовані та незалежні, вони виглядають молодо та доглянуто. Розповідаємо, що роблять норвезькі жінки, аби завжди залишатися молодими та привабливими.

Глибоке зволоження шкіри

У Норвегії досить сильні вітри та сухий клімат. Тому норвезькі жінки, як ніхто інший, знають, що зволоження шкіри у таких умовах обов’язкове. А сухе повітря в приміщенні швидко позбавляє шкіру вологи та природнього сяяння. Тому норвежки регулярно і досить ретельно зволожують не лише шкіру обличчя, а й усе тіло. Часто для цього використовують кілька косметичних продуктів. Оскільки зволоження попереджає появу зморшок та втрату еластичності шкіри.

Баня чи сауна

Усі мешканці країн Скандинавії відомі своєю любов’ю до бань чи саун. І Норвегія не стала виключенням. Висока температура здатна розширювати пори, що сприяє відлущенню та очищенню шкіри. Також пара здатна покращувати дію зволожуючих кремів і других доглядових засобів. Окрім того, сауна викликає сильне потовиділення, що допомагає зменшувати кількість токсинів у організмі.

Натуральна косметика

Норвезькі жінки досить ретельно вибирають доглядову косметику. Вони надають перевагу виключно натуральним засобам, які не містять парабенів та силіконів. А всі косметичні бренди скеровують свої зусилля на турботу про шкіру у суворих холодних умовах. Тому вони роблять акцент на органічні поживні складники, щоб заспокоїти шкіру та підтримати її здоров’я.

У складі косметичних засобів часто можна зустріти арктичну воду, чорницю, морошку, обліпиху та інші місцеві продукти з умістом антиоксидантів, що роблять шкіру еластичною та пружною.

Сонцезахисний крем

Так, незважаючи на те, що Норвегія не сама сонячна країна, дівчата цілий рік використовують сонцезахисні засоби. Оскільки їхня шкіра підпадає під негативний вплив сонячних променів. А використання крему із SPF захищає дерму від старіння, появи зморшок та інших захворювань.

Догляд за волоссям

Норвезькі жінки пишаються своїм волоссям, бо воно густе і здорове. А як відомо, гарні та доглянуті локони допомагають виглядати молодшими. Тому вони особливу увагу приділяють процедурам догляду за своїм волоссям, використовуючи безсульфатні шампуні та бальзами. І уникають частого використання фенів та прасок для волосся. Також досить часто норвежки на ніч роблять маски для кращого живлення та зволоження.

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