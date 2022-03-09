У Київському онкоцентрі створено гарячу лінію для консультацій онкохворих пацієнтів та їхніх родичів

У Київському онкоцентрі створено гарячу лінію для консультацій онкохворих пацієнтів та їхніх родичів

Гаряча лінія працює щоденно з 10:00 до 13:00: (044) 365 07 62.

В онкологічному центрі столиці створили гарячу лінію для консультацій пацієнтів та їх родичів.

Київський онкоцентр продовжує надавати допомогу. Працює відділення хіміотерапії для проведення амбулаторної та хіміотерапії денного перебування на 20 ліжкомісць. А також паліативне відділення на 20 ліжок для невиліковних онкологічних хворих.

У столиці працюють 6 паліативних відділень. Перебування у них безкоштовне. Про наявність вільних місць можна дізнатися за телефонами.

Київська міська клінічна лікарня №2

099 338 50 38

099 338 50 38 Київська міська клінічна лікарня №6

(044) 497 79 49

(044) 497 79 49 Київська міська клінічна лікарня №10

(044) 525 20 90

(044) 525 20 90 Київська міська клінічна лікарня №18

(044) 293 24 28; 050 711 89 63

(044) 293 24 28; 050 711 89 63 Олександрівська клінічна лікарня

050 939 89 93

050 939 89 93 Київський міський клінічний онкологічний центр

067 703 60 70

Нагадаємо, заклади охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ про медичне обслуговування за напрямом онкологія, продовжують надавати послуги.

Воєнний стан внаслідок нападу РФ ускладнив доступ пацієнтів до необхідних медичних послуг та лікарських засобів.

Тож, інформуємо стосовно надання медичних послуг пацієнтам з онкологічними захворюванням.