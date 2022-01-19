У літніх людей втрата нюху при зараженні коронавірусом зустрічається рідше

Вчені повідомили про відмінність симптомів COVID у людей різного віку.

У людей різного віку спостерігається прояв різних симптомів зараження коронавірусом.

Пацієнти із COVID-19 віком 40-59 років, скаржилися перш за все на постійний кашель, а не втрату нюху та смаку.

Людей від 60 і особливо 80 років найчастіше турбують біль у м'язах та грудях, задишка та діарея.

Дослідники з Королівського коледжу Лондона опублікували такі висновки на основі дослідження в журналі The Lancet.

Медики відстежували симптоми, що з'являються у інфікованих у перші три дні після позитивного тесту. Дані про них учасники дослідження записували за допомогою спеціального додатку з квітня до жовтня 2020 року.

Виявилося, що у різних вікових групах переважають свої симптоми. Для групи 16-39 років найчастішими ознаками COVID-19 виявилася втрата нюху, а також біль у грудях чи животі та задишка.

Для тих, хто заразився у віці 40-59 років, більш характерним симптомом став постійний кашель, але біль у грудях і втрата нюху також зустрічалися.

Літніх пацієнтів турбують дискомфорт у м'язах та біль грудях, задишка та пронос.

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Вчені також виявили відмінності у симптомах у чоловіків та жінок. Представники обох статей скаржаться на втрату нюху та біль у грудях чи животі. Однак у чоловіків задишка, занепад сил та озноб виявляються частіше.

Дослідники зазначили, що дані були зібрані, коли в країні переважав британський та вихідний уханьський штами коронавірусу. Інші мутації, такі як "Дельта" і "Омікрон", тоді ще не поширилися.

Коли нові штами почали переважати над вихідним варіантом, набір симптомів став іншим, повідомили вчені.

Якщо раніше основними ознаками захворювання вважалися лихоманка, постійний кашель, втрата смаку та нюху, то з приходом нових варіантів найчастішими симптомами стали біль голови, нежить і біль у горлі.

Щодо штаму "Омікрон", у МОЗ надали найновішу інформацію про цей варіант, згідно з науковими дослідженнями.