У Львові пересадили дві нирки від посмертного донора та врятували два життя

У Львові пересадили дві нирки від посмертного донора та врятували два життя

Попри війну з РФ Україна продовжує свій шлях до трансплантаційної незалежності.

Лікарі Першого територіального медичного об'єднання Львова пересадили дві нирки від посмертного донора та врятували два життя: 19-річної дівчини з Івано-Франківська та 37-річної жінки з Тернополя. Обидві мали ниркову недостатність, повідомили у МОЗ.

Донором став 40-річний чоловік, який потрапив до Івано-Франківської обласної лікарні з інсультом. Усі спроби його врятувати, на жаль, виявилися безрезультатними.

Після того, як лікарі діагностували у чоловіка смерть мозку, його дружина погодилася дати дозвіл на трансплантацію для порятунку інших людей.

Висловлюємо їй подяку за прийняття важливого рішення.Загалом з початку року вітчизняні фахівці виконали вже 62 трансплантації.

Нагадаємо, у вівторок, 8 березня, у лікарні в Сполучених Штатах Америки помер пацієнт, якому два місяці тому під час історичної операції було пересаджене серце генетично модифікованої свині. 57-річний Девід Беннет зі свинячим серцем прожив лише два місяці.

Видання iDnes нагадує, що ця трансплантація викликала етичні проблеми і навіть обурення широкої громадськості, оскільки в минулому пацієнт був покараний за убивство людини.

Однак, для Беннета ця безпрецедентна медична процедура була останнім шансом, оскільки без донора він помер би і був занадто хворим, щоб отримати людське серце.