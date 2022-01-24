У Львові проведуть 20 операцій дітям із вадами серця з усієї України

Це будуть як відкриті операції, так і ендоваскулярні.

У Львові упродовж двох тижнів кардіохірурги із благодійної організації Novick Cardiac Alliance (США) проконсультують та прооперують дітей від перших тижнів життя та дорослих із вадами серця з усієї України.

Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

У планах – провести 20 хірургічних втручань різної складності – як відкриті операції, так і ендоваскулярні.

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«Наша мета – рятувати серця українців у своїй країні. Особливо найменших пацієнтів, розвиваючи дитячу кардіохірургію тут, на Заході України. Попри наявність в країні 49 кардіохірургічних центрів, операцій на серці виконують недостатньо. За потреби у 140 тисяч операцій у 2020 році їх зробили 18 435, а це – лише 10% від потреби», – кажуть у Першому територіальному медичному об’єднання Львова.