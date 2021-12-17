У Львові провели унікальне лікування раку кістки ноги у 12-річної дівчинки

Наразі юна пацієнтка у задовільному стані та готується до успішного завершення лікування.

Вперше в Україні медики здійснили терапію препаратом Voraxaze (Вораксаз), що раніше ніколи не використовували в країні і який потрібно було ввозити за особливою процедурою. Вартість чотирьох флаконів – три мільйони гривень.

Про це повідомили директор «Клініки онкології та трансплантації кісткового мозку» ЗУСДМЦ Роман Кізима та благодійний фонд «Таблеточки».

Препарат використували у лікуванні раку кістки ноги у 12-річної Софії зі Львова. Дівчинка бореться з хворобою в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Ці унікальні ліки – єдиний шанс на продовження терапії.

Зокрема, вперше в Україні дитині вкололи антидот до хіміотерапії вартістю 3 млн грн. Для дитини Вораксаз ввели безкоштовно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі дитячого медичного центру.

БФ Таблеточки

Історія хвороби юної пацієнтки

Лікування хіміотерапією Софії дозволило лікарям знищити пухлину та врятувати життя і ногу дитині. Проте від хіміотерапії почали відмовляти нирки та інші органи, що поставило життя дівчинки під загрозу. Саме цей препарат вичистив та знешкодив хіміотерапію після застосування, та дав можливість вдало завершити лікування.

«Враховуючи токсичність хіміотерапії – високодозового метотрексату у дитини та, водночас, ключову роль цього препарату у лікуванні пухлини – проведено застосування антидоту до хіміотерапії (Вораксаз). І як результат, ми маємо дитину у задовільному стані, яка готується до виписки» – говорить директор «Клініки онкології та трансплантації кісткового мозку» ЗУСДМЦ Роман Кізима.

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Наразі 12-річна дівчинка у задовільному стані та готується до успішного завершення лікування.

Препарат отримано спільними зусиллями самої лікарні та благодійного фонду «Таблеточки».

«В розвинених країнах лікарні мають чітко вибудуваний маршрут його швидкої поставки, адже на кону стоїть продовження лікування дитини. В Україні донині Voraxaze не використовували. Щоб Софія отримала життєво необхідний препарат, потрібно було багато зробити – знайти постачальника, отримати дозвіл на ввезення ліків, продумати логістику з Британії до України», - додайють у «Таблеточках»

Разом з тим, медики зауважують, що ці ліки використовуються у США для виняткових випадків, зокрема, для такого, що трапився у львівській лікарні.

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