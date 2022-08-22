У Мережі з'явилася онлайн бібліотека для дітей та порад батькам: як отримати доступ

Про це інформує ЮНІСЕФ.

​​Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) створив інформаційний сайт та відкрив доступ усім охочим до бібліотеки “Спільно”. Цей ресурс об’єднує всю актуальну інформацію із тем безпеки, здоров’я, гігієни, соціальної підтримки та освіти для дітей від 3 до 18 років. Це каталог усіх діджитал та друкованих матеріалів ЮНІСЕФ, які містять необхідні знання про розвиток, здоров’я, навчання та дозвілля дітей.

На сайті можна знайти брошури, листівки, розмальовки, зошити, ігри, мультики, книжки, комікси, наліпки, освітні відео, платформи, застосунки та багато чого іншого.

Також читайте Якщо залишили домівку: куди звертатись батькам дітей із труднощами розвитку та інвалідністю

Онлайн бібліотека “Спільно” має на меті, аби якомога більше дітей дізналися важливу інформацію з актуальних тем – наприклад, як поводити себе у надзвичайній ситуації, що робити із незнайомим предметом на вулиці, який алгоритм дій, якщо загубився.

На сайті також доступні матеріали для батьків та опікунів щодо харчування дітей, грудного вигодовування, вакцинації та поради щодо батьківства та психологічної підтримки під час війни.

Кому “Спільно” бібліотека стане в пригоді?

Батькам для ігор та навчання дітей, аби просто та цікаво донести вважливу інформацію.

Вчителям та вихователям для викладання. Освітяни знайдуть матеріали, які допоможуть організувати та урізноманітнити заняття з дітьми.

Громадським організаціям та волонтерам. Ці матеріали стануть корисним доповненням до зустрічей та тренінгів з дітьми та дорослими.

Як користуватися “Спільно” бібліотекою?

Користуватися каталогом дуже просто. Аби знайти необхідну підбірку матеріалів – потрібно обрати тему та вказати вік дитини. Всі матеріали поширюються безплатно. Їх можна використовувати в електронному вигляді або видрукувати. Вони не призначені для продажу. Змінювати графічні та текстові елементи або додавати нові заборонено.

Читайте також:

Старші діти краще опановують дистанційку – Сергій Горбачов про навчання під час війни