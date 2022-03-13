У паркінгу львівського торгового центру відкриють польовий госпіталь

Отримати безкоштовну медичну допомогу зможуть вимушено переміщені особи або ті, хто постраждали від війни.
У Львові 14 березня відкриють польовий шпиталь. Для цього відвели місце у паркінгу торгового центру King Cross Leopolis, повідомляє пресслужба ОДА.
Відкриття госпіталю відбудеться о 14:00.
Організувала медичний пересувний шпиталь міжнародна гуманітарна організація «Сумка Самарянина».
Тут зможуть отримати безкоштовну медичну допомогу вимушено переміщені особи або ті, хто постраждали від воєнних дій.
Послуги, що надаються у шпиталі:
- невідкладна допомога;
- хірургічна допомога;
- стаціонарні та амбулаторні послуги;
- послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.
Польовий госпіталь працюватиме цілодобово. Допомогу надаватимуть американські лікарі та медсестри.
Нагадаємо, в умовах воєнної агресії ризик поранення є дуже високим. Розповідаємо, якою має бути послідовність дій у разі отримання колотої, різаної чи вогнепальної рани кінцівок.