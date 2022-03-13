У паркінгу львівського торгового центру відкриють польовий госпіталь

Отримати безкоштовну медичну допомогу зможуть вимушено переміщені особи або ті, хто постраждали від війни.

У Львові 14 березня відкриють польовий шпиталь. Для цього відвели місце у паркінгу торгового центру King Cross Leopolis, повідомляє пресслужба ОДА.

Відкриття госпіталю відбудеться о 14:00.

Організувала медичний пересувний шпиталь міжнародна гуманітарна організація «Сумка Самарянина».

Тут зможуть отримати безкоштовну медичну допомогу вимушено переміщені особи або ті, хто постраждали від воєнних дій.

Послуги, що надаються у шпиталі:

невідкладна допомога;

хірургічна допомога;

стаціонарні та амбулаторні послуги;

послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.

Польовий госпіталь працюватиме цілодобово. Допомогу надаватимуть американські лікарі та медсестри.

Нагадаємо, в умовах воєнної агресії ризик поранення є дуже високим. Розповідаємо, якою має бути послідовність дій у разі отримання колотої, різаної чи вогнепальної рани кінцівок.