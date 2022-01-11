У США здійснили першу успішну пересадку серця людині від генетично зміненої свині

Такий прорив може одного разу призвести до нових постачань органів тварин для трансплантації пацієнтам-людям.

Американські лікарі успішно пересадили 57-річному Девіду Беннетту серце генетично модифікованої свині.

Як зазначає The New York Times, це перша успішна трансплантація серця свині людині. Восьмигодинна операція відбулася в Балтіморі в п’ятницю. Пацієнт - Девід Беннет-старший з Меріленду, вже понеділок, за словами хірургів Медичного центру Університету Меріленду, почував себе добре.

Доктор Бартлі Гріффіт (ліворуч) провів операцію Девіду Беннету-старшому, щоб отримати нове серце від генетично модифікованої свині. Фото: Медична школа Університету Меріленда

Він поки що підключений до апарату штучного кровообігу, але нове серце функціонує і виконує більшу частину роботи.

Видання попереджає, що прогноз для пацієнта ще не зрозумілий, але вказує, що найбільш небезпечні 48 годин після операції відторгнення донорського серця не сталося.

"Містер Беннет все ще підключений до апарату шунтування серця-легенів, який підтримував його життя до операції, але це не є незвичайним для нового реципієнта", - кажуть експерти.

Орган також контролюється на предмет інфекцій, зокрема ретровірусу свиней, який може передаватися людям.

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The New York Times пояснює, що Беннетт зважився на цю операцію, оскільки через тяжкість свого стану він не міг претендувати на донорське серце людини.

"Або померти або зробити цю трансплантацію", - сказав перед операцією Беннетт, як стверджують лікарі Медичного центру Університету Меріленда.

За даними The New York Times, минулого року операцію з трансплантації органів перенесли понад 41 тис. американців, але гострий дефіцит донорських органів зберігається, і щодня помирають близько десяти людей, які не дочекалися своєї черги на пересадку.

Вчені сподіваються, що в майбутньому операції з пересадки органів від генетично модифікованих тварин дозволять врятувати безліч життів: тільки США донорські органи потребують понад півмільйона людей.