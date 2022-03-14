У військовому шпиталі Львова лікують 10 важкопоранених бійців з областей, де точаться активні бої

У військовому шпиталі Львова лікують 10 важкопоранених бійців з областей, де точаться активні бої

Поранених транспортували з тих областей України, де зараз активні бойові дії, а також тих, хто постраждав унаслідок авіаударів по полігону.

Десятеро військових, яких зараз лікують у клінічному центрі Західного регіону, перебувають у важкому стані. Йдеться про поранених, яких транспортували з тих областей України, де зараз тривають активні бойові дії, а також тих, які постраждали від вчорашніх авіаударів по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, більш відомому як Яворівський полігон.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

За його словами, потреби у певних медикаментах для військового госпіталю постійно є, але гострих немає. Наразі запасів крові чи препаратів також вистачає, а якщо такі потреби виникають, то львів’яни дуже швидко їх покривають, приходячи здавати кров.

«Черги людей, які приходять здавати кров для поранених військових, вимірюється сотнями людей», – каже він.

Іноземців, які б загинули внаслідок авіаударів на Яворівському полігоні, не було. За словами Максима Козицького, це все фейки з боку Росії.

«Яворівський полігон – це Центр миротворчості та безпеки. Іноземці там є. Із 2014 року, з початку війни, іноземні інструктори проводять там навчання для наших українських військових із тактики і стратегії ведення війни із загарбниками. Але жодного іноземця, який би загинув внаслідок авіаударів, немає», – каже голова ЛОВА.

Нагадаємо, що 35 загиблих і 134 поранених - над ранок Львівщину вперше за час війни атакували ворожі ракети. Бомбили росіяни Яворівський полігон, на якому, починаючи від 1995 року, проходять міжнародні навчання військових України та НАТО.

Про це йдеться в ТСН.

Всіх поранених вже доправили до лікарень. Через велику кількість потерпілих їх довелося розмістити по кількох закладах. Львів'яни одразу почали пропонувати донорство, але наразі, кажуть лікарі, запасів крові достатньо через те, що у перші дні війни донорів було надзвичайно багато. Усіх, хто бажає, запрошують до центру крові завтра.