Українці додають цей овоч до супів, та він може перетворити їх на отруту: ви навіть не здогадалися б

Суп можна назвати саме тією стравою, яка регулярно з'являється на столі українців. І хоча кожна людина має свій фірмовий рецепт, деякі інгредієнти часто повторюються. Тому існує велика ймовірність, що ви, як і багато хто інших, робите одну помилку, яка перетворює смачний суп на справжню отруту. Перевірте себе!

Здавалося б, кожен українець точно знає, як готувати бульйон, адже це досить проста страва, яка не потребує особливих вмінь. Однак, виявляється, багато хто недбало відноситься до одного з важливих інгредієнтів майже кожного супа. Мова йде про цибулю, яку більшість перед додаванням у страву обсмажує на вершковому маслі чи олії.

Звичайно, додавання до киплячого бульйона обсмаженої цибулі робить страву ароматною. А ще саме підсмажений, а не свіжий овоч, допомагає зробити суп золотистим, його колір більш насиченим і глибоким.

Проте, дослідження показали, що використовувати у бульйоні обсмажену цибулю — це не завжди найкращий варіант. Адже більшість готує цей овоч неправильно.

Про те, чому додавати до супів підсмажену цибулю небезпечно, розповів лікар-дієтолог Башар Ель-Хелоу з Національного науково-дослідного інституту громадської охорони здоров'я PZH-PIB у Варшаві. Експерт підкреслює, хоча цей овоч дійсно допомагає покращити смак і колір бульйону, варто особливу увагу приділяти ступеню його обсмаження. Справа в тому, якщо перетримати цибулю на сковороді і відправити у киплячу рідину злегка обвуглені шматочки, у воді почнуть виділятися небезпечні токсини, зокрема акриламід.

Акриламід є хімічною речовиною, яка утворюється в деяких продуктах харчування в процесі їхнього термічного оброблення. Найчастіше він утворюється під час нагрівання крохмалистих продуктів, наприклад, зерна чи картоплі. Проте, останні дослідження показали, що він також виділяється, якщо нагріти цибулю до температури понад 120 градусів.

Ряд експериментів на тваринах показали, що акриламід може провокувати розвиток серйозних захворювань, в тому числі раку. Дієтолог також попередив, що речовина здатна накопичуватися в організмі, порушувати функціонування нервової системи.

Як правильно смажити цибулю для бульйону

Як правильно смажити цибулю для бульйону / Фото: pixabay.com

Втім, не варто повністю відмовлятися від додавання до супів смаженої цибулі. Фахівець запропонував використовувати безпечнішу техніку приготування овоча, назвавши три методи, якими користується сам.

Насамперед, він завжди позбавляється тих шматочків цибулі, які підгоріли на сковороді. І лише після цього додає овоч у суп.

Також він підсмажує овоч на сухій сковороді з антиприграрним покриттям. Також, за його словами, можна використовувати сковороду-гриль, щоб не допустити обвуглення цибулі.

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