Українці можуть отримати безкоштовну медичну консультацію через контакт-центр МОЗ 0-800-60-20-19.

На сьогодні до контакт-центру залучені медичні працівники таких спеціальностей як: психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги та педіатри.

Також запрошуємо до співпраці лікарів різних спеціальностей, які готові приєднатися до надання дистанційних медичних консультацій. Для цього просимо заповнити анкету за посиланням

Міністерство охорони здоров'я України також публікує інформацію, в яких аптеках можна знайти інсулін.

МОЗ разом із Держлікслужбою сформував та оновлює список аптек, де можна отримати інсулін.

Список оновлюється та поповнюється, але перед тим, як іти до аптеки, радимо зателефонувати до аптеки та уточнити наявність ліків.

Аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.

На головній сторінці сайту міститься посилання на перелік інсулінів та мапу із закладами, де можна отримати препарат. Також сервіс планує додати фільтри за типами інсуліну.

У разі необхідності можна звертатися на гарячу лінію МОЗ на номер: 0 800 60 20 19.