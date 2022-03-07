Українці можуть отримати безкоштовну медичну консультацію – МОЗ

Лікарі різних спеціальностей надають дистанційні медичні консультації.

Українці безкоштовно можуть отримати медичну консультацію. Зробити це вони можуть через контакт-центр МОЗ 0-800-60-20-19.

Про це повідомили на офіційній сторінці МОЗ у Facebook.

До контакт-центру залучили медичних працівників таких спеціальностей: терапевти, психологи, кардіологи, гінекологи, пульмонологи, хірурги та педіатри.

"Запрошуємо лікарів різних спеціальностей, які готові приєднатися до надання дистанційних медичних консультацій. Для цього просимо заповнити анкету за посиланням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, створено чат-бот для українців, де можна отримати безкоштовні онлайн-консультації від лікарів.

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