Українцям розповіли, що полуницю не можна їсти з деякими ліками: може викликати серйозні проблеми

Полуничний сезон в Україні в самому розпалі і багато хто намагається "наїстися" вітамінами на цілий рік вперед, купуючи ягоду відрами. Проте нутриціологи і лікарі закликають дотримуватися міри, адже навіть корисний продукт може піти на шкоду. Наприклад, полуницю не можна їсти з деякими ліками.

Також полуницю забороняють їсти певним категоріям людей навіть у маленькій кількості. Ця ягода, хоча і вважається справжньою "вітамінною бомбою" може лише нашкодити здоров'ю, якщо вживати її неправильно.

Насамперед, полуниця відома як природне джерело вітаміну С, фолієвої кислоти, марганцю, калію. Вона є природним антиоксидантом, а тому, загалом, впливає на організм людини позитивно. Полуницю часто радять додавати до дієти, адже вона містить багато води, а ще на 100 г ягоди всього 32 ккал, 4,9 г цукру, 2 г клітковини та 0,3 г жиру. Чим не чудовий варіант для перекушування?

Втім, навіть людям з відмінним здоров'ям і без протипоказань, нутриціологи не радять перевищувати рекомендовану добову норму, яка становить близько 300-500 г полуниці на день.

Кому протипоказана ягода полуниця

Лікарі не рекомендують їсти навіть таку досить помірну кількість полуниці людям з такими захворюваннями:

харчова алергія;

жовчокам'яна хвороба;

підвищена кислотність шлунка;

виразкова хвороба.

Пацієнтам з деякими хронічними захворюваннями вживати полуницю також слід обережно. Особливо, якщо вони постійно вживають лікарські препарати. Деякі компоненти пігулок погано взаємодіють з речовинами, які містяться в полуниці, провокуючи побічні ефекти, посилюючи чи послаблюючи їх дію.

З якими ліками не можна їсти полуницю

Антигістамінні препарати — найпопулярніші ліки від алергії погано поєднуються з полуницею. Очевидно, що їх приймають люди, які мають алергію на якусь речовину, а полуниця є сильним алергеном. Тому намагайтеся за будь-яку ціну уникати цю ягоду. Вживання полуниці навіть у помірних кількостях може викликати блювання, кропив'янку, діарею, запалення та свербіж шкіри, почервоніння.

Саліцилат — в цих препаратах міститься ацетилсаліцилова кислота (наприклад, аспірин тощо). В полуниці містяться природні саліцилати, а тому в поєднанні з синтетичними вони можуть спричинити задишку і сухий кашель.

Бета-блокатори — вони підвищують в організмі рівень калію, але полуниця й сама багата на цей елемент. У поєднанні з цими ліками ягода може принести більше шкоди, аніж користі. Насамперед, тим, що викликати гіперкаліємію — серйозний стан, першими симптомами якого є запаморочення і м'язовий біль.

Антикоагулянти, нестероїдні протизапальні препарати і інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту — полуниця, коли поєднується з ними, може значно посилювати їхню дію, викликаючи побічні ефекти.

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