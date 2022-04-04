Українські полярники на станції «Академік Вернадський» щепилися першою дозою вакцини Pfizer від COVID-19, яку їм доставив криголам «Ноосфера»

Українські полярники на станції «Академік Вернадський» щепилися першою дозою вакцини Pfizer від COVID-19, яку їм доставив криголам «Ноосфера»

COVID-19 нікуди не зник.

Українські полярники на станції «Академік Вернадський» щепилися першою дозою вакцини Pfizer від COVID-19, яку 30 березня до них доправив криголам «Ноосфера», передає Національний антарктичний науковий центр.

Національний антарктичний науковий центр

Корабель доставив на антарктичну станцію вакцину та нову команду науковців, що змінять зимівників, які вже майже рік пропрацювали на станції й найближчим часом повертатимуться додому.

Національний антарктичний науковий центр

Національний антарктичний науковий центр

Наразі щеплення отримали 12 зимівників, які не були вакциновані, бо вирушили на станцію у березні 2021, коли процес вакцинації в Україні тільки починався.

На жаль, COVID-19 нікуди не зник. Українці продовжують хворіти, і наразі заразитися на нього стало ще легше. Крім того, через війну не в усіх хворих є доступ до необхідної медичної допомоги.

В Україні продовжують працювати пункти вакцинації від COVID-19 у закладах охорони здоров’я на територіях, де не відбуваються бойові дії.

Якщо ви перебуваєте в безпеці та хочете зробити базовий курс вакцинації або отримати бустерну дозу, подзвоніть до найближчої поліклініки та запишіться на щеплення.

Для людей, які тимчасово змінили місце проживання, в аптеках продовжує працювати програма "Доступні ліки".

"Все лікарські препарати за рецептом людина може отримати в будь-якій аптеці безплатно або, якщо препарат перевищує визначену державою ціну, то за невелику доплату. На інсуліни ми зняли будь-яку доплату, і вони є безплатними в усіх аптеках, які беруть участь у програмі "Доступні ліки", – пояснив Ляшко.