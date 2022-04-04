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Українські полярники на станції «Академік Вернадський» щепилися першою дозою вакцини Pfizer від COVID-19, яку їм доставив криголам «Ноосфера»

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Українські полярники на станції «Академік Вернадський» щепилися першою дозою вакцини Pfizer від COVID-19, яку їм доставив криголам «Ноосфера»

Національний антарктичний науковий центр

COVID-19 нікуди не зник.

Українські полярники на станції «Академік Вернадський» щепилися першою дозою вакцини Pfizer від COVID-19, яку 30 березня до них доправив криголам «Ноосфера», передає Національний антарктичний науковий центр.

Національний антарктичний науковий центр / ©
Національний антарктичний науковий центр

Корабель доставив на антарктичну станцію вакцину та нову команду науковців, що змінять зимівників, які вже майже рік пропрацювали на станції й найближчим часом повертатимуться додому.

Національний антарктичний науковий центр / ©
Національний антарктичний науковий центр
Національний антарктичний науковий центр / ©
Національний антарктичний науковий центр

Наразі щеплення отримали 12 зимівників, які не були вакциновані, бо вирушили на станцію у березні 2021, коли процес вакцинації в Україні тільки починався.

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На жаль, COVID-19 нікуди не зник. Українці продовжують хворіти, і наразі заразитися на нього стало ще легше. Крім того, через війну не в усіх хворих є доступ до необхідної медичної допомоги.

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В Україні продовжують працювати пункти вакцинації від COVID-19 у закладах охорони здоров’я на територіях, де не відбуваються бойові дії.

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Якщо ви перебуваєте в безпеці та хочете зробити базовий курс вакцинації або отримати бустерну дозу, подзвоніть до найближчої поліклініки та запишіться на щеплення.

Для людей, які тимчасово змінили місце проживання, в аптеках продовжує працювати програма "Доступні ліки".

"Все лікарські препарати за рецептом людина може отримати в будь-якій аптеці безплатно або, якщо препарат перевищує визначену державою ціну, то за невелику доплату. На інсуліни ми зняли будь-яку доплату, і вони є безплатними в усіх аптеках, які беруть участь у програмі "Доступні ліки", – пояснив Ляшко.

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