Український цілющий суперфуд: навіщо лікарі рекомедують їсти обліпиху

Лікар-дієтолог розповів: у чому користь обліпихи, що лікує ягода та обліпихова олія, як правильно вживати і як приготувати чай із обліпихи.

У вересні дозріває невимовно цілюща та корисна ягода, яка є джерелом антиоксидантів, вітамінів, амінокислот та багатьох мікроелементів. Вона має вміст вітаміну С у 200 разів більший, ніж у яблуках. І це осіння королева українських садиб – обліпиха. Лікар-педіатр, дієтологиня Мар’яна Стегніцька розказує, чому дуже важливо включити цю ягоду в раціон дорослих та дітей, і при яких захворюваннях може допомогти обліпиха.

У чому користь обліпихи

Ягода обліпихи корисна всіма частинами: м’якоттю, кісточками, соком та олією. Адже вона містить 190 корисних сполук.

«Ці сполуки містять вітаміни А, Е, К, які розчиняють жири, також ліпіди, органічні кислоти, амінокислоти, вуглеводи, вітаміни групи В. Ягоди та насіння обліпихи містять аскорбінову кислоту, антиоксиданти, токфероли, каротиноїди, фловоноїди і жирні кислоти», - каже Мар’яна Стегніцька.

Користь цієї ягоди неоціненна: обліпиха має в собі практично увесь набір вітамінів, мінералів, клітковини і аж 18 амінокислот, тому діє на організм як вітамінна бомба. У ягодах міститься велика частка аскорбінової кислоти, рибофлавін та тіамін, тому вона дуже корисна при застуді. Також обліпиха має здатність уповільнювати процеси старіння шкіри, знімає напругу та покращує сон.

Зміцнення імунної системи. У ягодах обліпихи у 200 разів більше вітаміну С, ніж у яблуках. А нашому організмові потрібен цей вітамін, щоб був міцним імунітет. Також вітамін С допомагає трансформувати жирові запаси в енергію, засвоювати залізо із продуктів рослинного походження. Ягоди обліпихи мають високий вміст флавоноїдів – пігментів жовтого кольору, які у рази підвищують імунітет до різноманітних інфекційних захворювань.

У ягодах обліпихи у 200 разів більше вітаміну С, ніж у яблуках. А нашому організмові потрібен цей вітамін, щоб був міцним імунітет. Також вітамін С допомагає трансформувати жирові запаси в енергію, засвоювати залізо із продуктів рослинного походження. Ягоди обліпихи мають високий вміст флавоноїдів – пігментів жовтого кольору, які у рази підвищують імунітет до різноманітних інфекційних захворювань. Здоров’я серцево-судинної системи. Ягоди обліпихи завдяки високому вмісту антиоксидантів унормовують підвищений тиск, допомагають у боротьбі з утворенням тромбів та знижують рівень «поганого» холестерину в крові. Також завдяки антиоксидантам обліпиха допомагає захистити організм від дії вільних радикалів, які є головною причиною старіння, запобігає виникненню раку та цукрового діабету.

Ягоди обліпихи завдяки високому вмісту антиоксидантів унормовують підвищений тиск, допомагають у боротьбі з утворенням тромбів та знижують рівень «поганого» холестерину в крові. Також завдяки антиоксидантам обліпиха допомагає захистити організм від дії вільних радикалів, які є головною причиною старіння, запобігає виникненню раку та цукрового діабету. Підтримує належне функціонування травної системи. Оскільки ягоди містять високий рівень поліненасиченої кислоти омега-7, то це допомагає знизити запальні процеси слизової кишківника, очей та статевих органів. Ягоди обліпихи також багаті на клітковину, тому підтримують на належному рівні загальну мікрофлору травної системи.

Оскільки ягоди містять високий рівень поліненасиченої кислоти омега-7, то це допомагає знизити запальні процеси слизової кишківника, очей та статевих органів. Ягоди обліпихи також багаті на клітковину, тому підтримують на належному рівні загальну мікрофлору травної системи. Запобігає старінню шкіри. Ягоди обліпихи містять поліненасичені жирні кислоти омега-3 та омега-6, що підвищують рівень колагену, який відповідає за еластичність шкіри.

Що лікує обліпиха: цілющі властивості обліпихової олії

Загоює рани. Найціннішою складовою ягід обліпихи, звичайно, є їхні масла. Олія з обліпихи має 35% у своєму складі рідкісної пальмітолеїнової кислоти, що є компонентом шкірного жиру і підтримує склад тканини, загоюючи рани.

Найціннішою складовою ягід обліпихи, звичайно, є їхні масла. Олія з обліпихи має 35% у своєму складі рідкісної пальмітолеїнової кислоти, що є компонентом шкірного жиру і підтримує склад тканини, загоюючи рани. Запалення, розлади шлунково-кишкового тракту. Олія з ягід обліпихи має високий вміст олеїнової кислоти – до 17%, омега-3 та омега-6 у відповідності 34% і 35%, які допомагають регулювати обмін речовин в організмі, запобігаючи хворобам кишківника.

Олія з ягід обліпихи має високий вміст олеїнової кислоти – до 17%, омега-3 та омега-6 у відповідності 34% і 35%, які допомагають регулювати обмін речовин в організмі, запобігаючи хворобам кишківника. Виразка шлунку, гастрит, інші ураження слизової оболонки. Також олію з плодів та насіння використовують при всіх захворюваннях шлунку, для лікування опіків, запалень та обморожень тіла, при псоріазі тощо. Бо завдяки високому вмісту антиоксидантів обліпихова олія має антибактеріальний, протизапальний, болезаспокійливий ефект, також сприяє регенерації тканин.

Також олію з плодів та насіння використовують при всіх захворюваннях шлунку, для лікування опіків, запалень та обморожень тіла, при псоріазі тощо. Бо завдяки високому вмісту антиоксидантів обліпихова олія має антибактеріальний, протизапальний, болезаспокійливий ефект, також сприяє регенерації тканин. Регулює підвищений тиск. Ця ягода повинна бути у гіпертоніків у свіжому та замороженому вигляді. Оскільки обліпиха містить антиоксиданти, що знижують тиск, покращують еластичність судин, роблячи їх більш міцними.

Як правильно вживати ягоди обліпихи та обліпихову олію?

Свіжі ягоди. Дорослим слід вживати не більше п’ятдесяти грамів ягід на день, тоді як дітям краще обмежити порцію до десяти грамів. При хворобі дорослим можна збільшити порцію до 5 столових ложок.

Дорослим слід вживати не більше п’ятдесяти грамів ягід на день, тоді як дітям краще обмежити порцію до десяти грамів. При хворобі дорослим можна збільшити порцію до 5 столових ложок. Чай з перетертої обліпихи з цукром краще пити один раз на день, оскільки він має послаблюючий ефект. У чаї можна додавати м’яту, імбир, базилік та мед замість цукру. Також можна робити морси, перебивши ягоди з медом.

краще пити один раз на день, оскільки він має послаблюючий ефект. У чаї можна додавати м’яту, імбир, базилік та мед замість цукру. Також можна робити морси, перебивши ягоди з медом. Олію для профілактики чи комплексного лікування потрібно приймати внутрішньо двічі на день – вранці та ввечері. Пити її слід за 20 хвилин до прийому їжі по одній чайній ложці. Якщо олія використовується зовнішньо, для лікування опіків, то можна робити суміш олії та вазеліну у рівних частинах, що буде дуже ефективним засобом.

Ягоди обліпихи можна зберігати свіжими в холодильнику до двох тижнів. Якщо бажаєте зберегти їх якомога довше, тоді слід перетерти з цукром та відправити у морозилку, так можна зберігати обліпиху до року.

Кому не можна їсти обліпиху

У ягоди не надто багато протипоказань, але її не можна вживати під час загострення хвороб. Не слід їсти ягоди при наявності каміння у сечовому міхурі, нирках та жовчному міхурі. Оскільки обліпиха має жовчогінну дію, тому це може посприяти руху каменів та погіршення роботи уражених органів.

Не слід їсти ягоди, коли загострюється хвороба шлунку, кишківника та підшлункової залози. Обліпиху не варто їсти при панкреатиті, гепатиті та захворюваннях крові.

Не слід давати ягоди дітям до 12 років. Також варто обмежити їхнє вживання вагітним жінкам. Іншим, тим хто не має протипоказань за здоров’ям, ягоди обліпихи принесуть лише користь.

Як приготувати чай із обліпихи: простий рецепт смаколиків

Допоки є свіжа ягода, її можна заморожувати, також з неї готують желе, варення, мед, наливку, чаї та компоти. Ділимося найпростішими рецептами: що можна приготувати з ягід обліпихи.

Обліпиховий чай. Для напою знадобиться 100 г ягід обліпихи, 500 мл води, 1 апельсин, 1 ч. л. меду, 1 паличка кориці. Ягоди потрібно помити, висушити, засипати у заварник і перетерти. З половини апельсина вичавити сік і влити у заварник, додати паличку кориці. Фруктову суміш потрібно залити окропом, закрити кришкою і дати настоятися 10 хв. Готовий чай перед подачею прикрасити скибочками апельсину і додати меду. Такий ароматний напій підбадьорить та зігріє холодної осінньої чи зимової пори.

Для напою знадобиться 100 г ягід обліпихи, 500 мл води, 1 апельсин, 1 ч. л. меду, 1 паличка кориці. Ягоди потрібно помити, висушити, засипати у заварник і перетерти. З половини апельсина вичавити сік і влити у заварник, додати паличку кориці. Фруктову суміш потрібно залити окропом, закрити кришкою і дати настоятися 10 хв. Готовий чай перед подачею прикрасити скибочками апельсину і додати меду. Такий ароматний напій підбадьорить та зігріє холодної осінньої чи зимової пори. Обліпиховий мус. Потрібно взяти 400 г обліпихи, 600 мл кип’яченої холодної води, 25 г желатину, 100 г цукру. У желатин всипати 250 г води і дати набухнути, всипати помиту обліпиху та перетерти, додати 300 мл води та перетерти через сито. Жмих від ягід пересипати у каструлю, долити 300 мл води, засипати цукор, прокип’ятити 10 хвилин. Приготований сироп процідити та всипати у желатин, дати охолонути. Тоді слід змішати ягідну суміш і сироп та збивати 2 хв. до появи густої піни. Розлити у формочки, поставити в морозилку і через 30 хвилин можна подавати до столу.

Потрібно взяти 400 г обліпихи, 600 мл кип’яченої холодної води, 25 г желатину, 100 г цукру. У желатин всипати 250 г води і дати набухнути, всипати помиту обліпиху та перетерти, додати 300 мл води та перетерти через сито. Жмих від ягід пересипати у каструлю, долити 300 мл води, засипати цукор, прокип’ятити 10 хвилин. Приготований сироп процідити та всипати у желатин, дати охолонути. Тоді слід змішати ягідну суміш і сироп та збивати 2 хв. до появи густої піни. Розлити у формочки, поставити в морозилку і через 30 хвилин можна подавати до столу. Обліпиховий чизкейк. Для основи потрібно 50 г цільнозернового печива, 1 ст. ложка цукрової пудри, 1 ст. ложка какао, 1 ст. л. грецьких горіхів, 50 г розтопленого масла. Усі інгредієнти засипати у блендер, подрібнити, змішати з розтопленим вершковим маслом, викласти у форму та розрівняти. Для крему взяти 250 г сиру маскарпоне, 250 г сиру «Філадельфія», 200 г обліпихи, 2 ст. ложки меду, 1 ч. ложку лимонного соку. З обліпихи слід вичавити сік, змішати сири та мед. У суміш із сиру поволі всипати сік ягід та лимону і ретельно перемішати. Крем потрібно обережно перекласти у форму, розрівняти та поставити в холодильник на 3-4 години. Нехай смакує на здоров’я.

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