Українці можуть отримати 2000 гривень через Дію: кому доступна виплата та як її оформити

Допомога 2000 гривень

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В Україні продовжує діяти державна програма фінансової підтримки, за якою громадяни можуть отримати 2000 гривень. Українці й надалі можуть подавати заявки на цю допомогу. Програма діє і в листопаді та грудні 2026 року, а її умови передбачають можливість оформлення коштів як через смартфон, так і без використання мобільного застосунку.

Водночас порядок отримання виплати має певні особливості. Зокрема, встановлено вікові вимоги до учасників, обмеження щодо використання грошей та строки, яких необхідно дотримуватися.

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Хто може отримати 2000 гривень від держави

Йдеться про національну програму «Скринінг здоров’я 40+», яка запрацювала в Україні від 1 січня 2026 року. Її мета — допомогти громадянам своєчасно перевіряти стан здоров’я та виявляти ризики небезпечних захворювань ще до появи виражених симптомів.

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Відповідно до інформації Міністерства охорони здоров’я України, скористатися програмою можуть українці віком від 40 років.

Право на участь не залежить від того, чи працює людина, чи перебуває на пенсії. Також не потрібно підтверджувати низький рівень доходів.

Основна вимога — відповідати віковому критерію та дотримуватися встановленого порядку оформлення допомоги.

Держава надає учасникам 2000 гривень, які можна використати для проходження комплексного профілактичного обстеження.

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На що дозволено витратити 2000 гривень

На відміну від звичайної грошової допомоги, ця виплата має виключно цільове призначення.

Отримані кошти не можна витратити на продукти харчування, комунальні послуги, одяг, побутову техніку або інші особисті потреби.

Гроші призначені для оплати медичного обстеження в закладах охорони здоров’я, які беруть участь у програмі.

У межах скринінгу передбачено:

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оцінювання ризиків серцево-судинних захворювань;

перевірку ризику розвитку цукрового діабету другого типу;

оцінювання стану ментального здоров’я;

вимірювання артеріального тиску та інших показників;

проведення передбачених програмою лабораторних досліджень;

консультацію лікаря та отримання індивідуальних рекомендацій.

За інформацією Дії, пройти необхідні обстеження можна за один візит до медичного закладу.

За результатами перевірки лікар може рекомендувати додаткову діагностику, зміну способу життя або подальше лікування.

Як оформити виплату 2000 гривень через Дію

Для отримання коштів потрібно мати смартфон із застосунком Дія та спеціальну Дія.Картку.

Якщо картки ще немає, її можна оформити онлайн.

Для подання заявки необхідно:

Відкрити застосунок Дія та авторизуватися. Перейти до розділу «Сервіси». Обрати пункт «Допомога від держави». Натиснути «Скринінг здоров’я». Перевірити необхідні дані. Обрати або оформити Дія.Картку. Підтвердити та надіслати заявку.

Після оформлення заявки держава перерахує 2000 гривень на спеціальний рахунок.

Як зазначено на офіційному сайті Дії, кошти мають надійти протягом 7 днів після подання заяви.

Використати їх можна лише для оплати послуг у медичних закладах, які приєдналися до програми.

Як правильно оплатити обстеження Дія.Карткою

Після отримання 2000 гривень Дія.Картку потрібно додати до Google Гаманця або Apple Wallet, якщо плануєте оплачувати обстеження смартфоном.

Перед оплатою обов’язково виберіть саме Дія.Картку. Інакше кошти можуть списатися з іншої банківської картки, встановленої в гаманці за замовчуванням.

Тому перед прикладанням телефону до термінала перевірте, яка картка вибрана для оплати, щоб випадково не витратити власні гроші.

Чи потрібно чекати дня народження

На початку 2026 року правила участі передбачали, що запрошення на скринінг надходило в застосунок Дія через 30 днів після дня народження.

Однак згодом порядок змінили. Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, від травня 2026 року українцям більше не потрібно чекати визначеного терміну після дня народження. Тепер подати заявку можна одразу після досягнення 40-річного віку.

Тобто якщо людині вже виповнилося 40 років, вона може оформити допомогу у зручний час.

Як отримати 2000 гривень без застосунку Дія

Відсутність смартфона або мобільного застосунку не позбавляє людину можливості скористатися програмою. Для таких громадян передбачено оформлення допомоги через Центр надання адміністративних послуг.

Спочатку необхідно відкрити спеціальний банківський рахунок із відповідною пластиковою карткою в банку-партнері.

Після цього потрібно звернутися до ЦНАПу, де адміністратор допоможе оформити заявку. Для підтвердження особи необхідно мати відповідні документи.

Після успішного подання заявки кошти зараховуються на спеціальний рахунок протягом 7 днів.

Скільки часу дають на використання грошей

Важливою умовою програми є обмежений термін використання коштів.

За чинними правилами, якщо допомогу зарахували після 1 травня 2026 року, пройти скринінг і оплатити його потрібно протягом двох місяців із моменту надходження грошей.

Наприклад, якщо 2000 гривень надійшли на картку 15 листопада, використати їх потрібно до відповідної дати в січні.

Тому після отримання виплати не варто відкладати запис до лікаря.

Якщо не скористатися коштами протягом установленого терміну, невикористана сума підлягає поверненню до державного бюджету.

Де можна пройти обстеження

Учасники програми можуть самостійно обирати медичний заклад для проходження скринінгу.

Це може бути державна або комунальна лікарня, а також приватний медичний центр. Головна умова — заклад повинен брати участь у державній програмі.

Місце реєстрації чи фактичного проживання не обмежує вибір установи. Тому людина може пройти обстеження не лише у своєму місті, а й в іншому населеному пункті України.

Повний перелік закладів доступний на спеціальному сайті Міністерства охорони здоров’я. Там можна знайти медичний центр, перевірити його адресу та обрати зручне місце для проходження обстеження.

Чи можна отримати 2000 гривень повторно

Програма передбачає надання допомоги один раз протягом календарного року. Тому отримати дві виплати по 2000 гривень у межах одного року не можна.

Якщо людина помилково отримала допомогу двічі протягом одного календарного року, надміру виплачену суму необхідно повернути.

Водночас участь у програмі в одному році не виключає можливості скористатися нею в наступному. Отже, громадяни, які отримали кошти у 2026 році, зможуть повторно пройти скринінг у 2027 році за умови продовження програми та дотримання її правил.

Скільки українців уже скористалися програмою

За даними офіційного сайту програми, станом на 4 листопада 2026 року понад 2,2 мільйона українців подали заявки на отримання коштів.

Водночас понад 879 тисяч людей уже пройшли відповідні обстеження.

Послуги скринінгу надавалися у 2692 місцях по всій Україні.

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