Урізноманітнимо салати ситною пастою: смачний та корисний рецепт літнього ланчу

Правильно обрана паста з цільнозернового борошна лише покращить вашу страву.

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Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова пише, що вірно обрана паста з цільнозернового борошна зробить вашу страву лише кращою.

Для літньої пасти вам знадобиться:

Паста з цільнозернового борошна

Кабачок

Помідор

Зубчик часнику

Зелень за смаком

Сіль, перець

Рослинна олія

Приготування

Очистити помідор від шкірки. Нарізати кубиками та відправити тушкувати на сковороду. Додати трохи води та олії. В томатний соус видавити часник, додати перець. До суміші додати нарізаний тонкою соломкою кабачок (різати як на корейську моркву). Посолити та гасити близько 5 хвилин. Бажано не перемішувати, щоб кабачки не розвалилися. Варимо пасту. Додаємо до томатно-кабачкової суміші. Перемішуємо. Готову страву прикрасити зеленню. Готово! Смачного

При бажанні до пасти можна додати інші овочі, наприклад болгарський перець, цибулю або моркву.

Додамо, що українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

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