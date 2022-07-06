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Урізноманітнимо салати ситною пастою: смачний та корисний рецепт літнього ланчу

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Урізноманітнимо салати ситною пастою: смачний та корисний рецепт літнього ланчу

Фото: Credits

Правильно обрана паста з цільнозернового борошна лише покращить вашу страву.

Як зробити літній салат цікавішим та більш ситним? Додати макаронні вироби.

Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова пише, що вірно обрана паста з цільнозернового борошна зробить вашу страву лише кращою.

Для літньої пасти вам знадобиться:

  • Паста з цільнозернового борошна
  • Кабачок
  • Помідор
  • Зубчик часнику
  • Зелень за смаком
  • Сіль, перець
  • Рослинна олія

Приготування

  1. Очистити помідор від шкірки. Нарізати кубиками та відправити тушкувати на сковороду. Додати трохи води та олії.
  2. В томатний соус видавити часник, додати перець.
  3. До суміші додати нарізаний тонкою соломкою кабачок (різати як на корейську моркву). Посолити та гасити близько 5 хвилин. Бажано не перемішувати, щоб кабачки не розвалилися.
  4. Варимо пасту. Додаємо до томатно-кабачкової суміші. Перемішуємо.
  5. Готову страву прикрасити зеленню.
  6. Готово! Смачного

При бажанні до пасти можна додати інші овочі, наприклад болгарський перець, цибулю або моркву.

Додамо, що українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

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