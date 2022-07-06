Урізноманітнимо салати ситною пастою: смачний та корисний рецепт літнього ланчу

Правильно обрана паста з цільнозернового борошна лише покращить вашу страву.
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Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова пише, що вірно обрана паста з цільнозернового борошна зробить вашу страву лише кращою.
Для літньої пасти вам знадобиться:
- Паста з цільнозернового борошна
- Кабачок
- Помідор
- Зубчик часнику
- Зелень за смаком
- Сіль, перець
- Рослинна олія
Приготування
- Очистити помідор від шкірки. Нарізати кубиками та відправити тушкувати на сковороду. Додати трохи води та олії.
- В томатний соус видавити часник, додати перець.
- До суміші додати нарізаний тонкою соломкою кабачок (різати як на корейську моркву). Посолити та гасити близько 5 хвилин. Бажано не перемішувати, щоб кабачки не розвалилися.
- Варимо пасту. Додаємо до томатно-кабачкової суміші. Перемішуємо.
- Готову страву прикрасити зеленню.
- Готово! Смачного
При бажанні до пасти можна додати інші овочі, наприклад болгарський перець, цибулю або моркву.
Додамо, що українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.
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