В чому користь масла гхі і чим воно відрізняється від звичайного

Масло гхі — це один з різновидів освітленого вершкового масла. Воно особливо популярне в Індії та на Близькому Сході.

Масло гхі з'явилося дуже давно. Вчені вважають, що сталося це близько 8000 років тому в долині Інду. Для південноазіатських народів воно є традиційним продуктом харчування. Але в останні роки починає все більше поширюватися в західних країнах.

Багато людей вважає, що масло гхі є більш здоровою альтернативою вершкового масла, а тому широко використовують його в кулінарії.

Масло гхі — що це

Це освітлене вершкове масло, з якого видаляють воду та всі сухі речовини, залишаючи лише вершковий жир. Відбувається це за особливого процесу нагрівання, який відокремлює від жиру воду та молоко.

Частина молока після цього твердне та знежирюється, а те, що залишилося і є маслом гхі (освітленим рідким жиром). В чому різниця між топленим маслом і маслом гхі? Перше варять трішки довше, а тому воно відрізняється більш горіховим, практично карамельним смаком.

В чому різниця між звичайним маслом і маслом гхі

Масло гхі через відціджені тверді залишки молока має значно вищу температуру димлення, ніж звичайне. Зберігати його можна навіть у коморі, але під закритою кришкою, як олію. Адже воно майже повністю складається з жиру.

За кімнатної температури обидва варіанти є твердими. За своєю поживністю масло гхі і звичайне практично ідентичні (100% калорій отримані від жиру). Але, оскільки перше є освітленим, в ньому немає казеїну. Це домінуючий білок в молоці. Тому його можна вживати в їжу тим людям, хто страждає через непереносимість лактози.

В чому користь масла гхі

Масло гхі відрізняється наявністю масляної кислоти, яка допомагає в роботі кишківника, чим покращує травлення. Також воно містить вітаміни, антиоксиданти, які зміцнюють імунну систему.

Багате масло гхі і на Омега-3 жирні кислоти, які допомагають підтримати пам'яті та когнітивні функції. Завдяки його природним зволожуючим властивостям цей продукт покращує й зовнішній вигляд шкіри, робить її здоровою. А ще масло гхі допомагає нашому організму краще засвоювати мінерали і жиророзчинні вітаміни, які містяться в інших продуктах.

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