В чому небезпека прокладок: в деяких вчені знайшли речовини, які шкодять жіночому здоров'ю

Як показало дослідження, що було опубліковане у BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, в тампонах і прокладках містяться хімічні речовини, які порушують роботу ендокринної системи.

Під час нього було проаналізовано 15 різних тестів, що проводилися від 2013-го до 2023 року з гігієнічними засобами для менструації, які доступні в США, Південній Кореї та Японії.

Зокрема, в них містяться легкі органічні сполуки, феноли, фталати, парабени, діоксини, діоксиноподібні речовини, ароматичні хімічні речовини. Водночас такі види гігієнічних засобів, як менструальні диски та чаші були протестовані недостатньо.

Виявилося, що тканини тіла, які стикаються з поверхнею прокладок і тампонів, мають високу проникність. Тому через них в кров можуть потрапляти різноманітні речовини, зокрема й ті, що руйнують ендокринну систему.

Як показали попередні дослідження, вони можуть впливати на рівень гормонів жінки, спричиняючи різні проблеми з її здоров'ям, зокрема, досить серйозні гінекологічні захворювання — міому матки і ендометріоз. Часто такі речовини мають схожу на гормони структуру, а тому можуть втручатися у хімічні реакції з їхньою участю.

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