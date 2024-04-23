В чому секрет довголіття жителів Окінави: вчені розповіли, на що звернути увагу

Найпівденніше префектура Японії, Окінава, славиться тим, що тут живуть справжні довгожителі, та низьким рівнем захворюваності на хвороби, які з'являються у літніх людей. В чому секрет японського довголіття, розповіли вчені.

Багаторічні дослідження показали, що раціон жителів Окінави відрізняється високою поживною цінністю їжі та низькою її калорійністю. В ньому багато фітонутрієнтів, зокрема, флавоноїдів та антиоксидантів, які мають протизапальну дію та значно знижують ризик розвитку багатьох захворювань, в тому числі серцево-судинних, деяких видів раку.

Також вчені стверджують, що практично всі дієти, які допомагають знизити ризик розвитку хронічних захворювань, дуже схожі на раціон жителів цієї японської префектури. Вони включають велику кількість овочів та фруктів, обмежують споживання м'яса, насичених жирів, солі та цукру, жирних і молочних продуктів.

Саме завдяки низькому рівню насичених жирів, високому вмісту антиоксидантів та низькій глікемічному навантаженню продуктів, така дієта сприяє зниженню розвитку серцево-судинних захворювань та окисного стресу, є відмінною профілактикою багатьох видів раку.

Вчені впевнені, що саме низькокалорійний раціон і є основним секретом довголіття жителів Окінави. Вони зрозуміли це, проаналізувавши архівні дані про здоров'я мешканців цієї префектури (у віці від 65 років) за 60 років.

Згідно з результатами досліджень, низький рівень калорій пов'язаний з тим, що з віком вага зростає мало, а завдяки низькому індексу маси тіла (IMT) протягом усього життя і знижується ризик смертності від хвороб, якими найчастіше хворіють літні люди.

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