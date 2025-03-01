В цій рибі дуже багато заліза: нутриціологи радять їсти її тричі на тиждень для подовження життя

Серед різноманіття риби в магазинах важливо вміти вибирати ту, що не лише тішитиме смаком, а й принесе користь організму. Ділимося порадами, яка риба поєднує в собі відмінний смак і цінні властивості.

В Україні риба – не менш улюблена страва, ніж сало. Одні види ми їмо щодня, інші готуємо до святкового столу. Проте є особлива риба, яка чудово пасує до будь-якої нагоди, адже має неперевершений смак і надзвичайну користь для здоров'я. Дієтологи радять включати її в раціон, бо вона багата на цінні поживні речовини, необхідні організму.

Скумбрія вирізняється високим вмістом заліза, яке необхідне для підтримання оптимального рівня гемоглобіну та збереження життєвої енергії. Крім того, ця риба допомагає запобігти атеросклерозу та захворюванням серця. Якщо вам потрібно збагатити організм залізом, скумбрія стане ідеальним доповненням до раціону.

Скумбрія – справжнє джерело цінних жирів, які допомагають зменшити рівень «поганого» холестерину в крові. Ба більше, вона містить жирні кислоти, що знижують запальні процеси в організмі. Хоча деякі уникають цієї риби через її жирність, варто пам'ятати: саме ці жири приносять величезну користь здоров’ю.

Ця риба – справжній скарб для тих, хто цінує якісний білок, адже він є основою для зміцнення м’язів. Вона насичує організм незамінними амінокислотами, необхідними для відновлення та росту тканин. Якщо ви займаєтесь спортом або просто прагнете підтримувати гарну фізичну форму, скумбрія стане важливим елементом вашого раціону.

Скумбрія багата йодом, кальцієм і селеном – трьома ключовими елементами для здоров’я. Йод підтримує функціонування щитоподібної залози, кальцій зміцнює кістки, а селен захищає клітини завдяки своїм антиоксидантним властивостям. Завдяки такому унікальному складу ця риба є справжнім суперфудом, який варто включити в щоденне меню.

Фахівці рекомендують вживати її не лише через насичений смак, а й завдяки багатому складу корисних речовин, що сприяють здоров’ю. Ця риба універсальна в приготуванні: її можна запікати, смажити, солити чи готувати на грилі. Якщо ви досі не додали скумбрію до свого раціону, настав час це змінити!

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