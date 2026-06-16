В яких продуктах найбільше магнію: їмо їх щодня, щоб краще спати і не лише

Продукти, багаті на магній

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Магній є одним із найважливіших мінералів для нашого організму, оскільки він бере безпосередню участь у сотнях біохімічних процесів. Від його наявності в раціоні залежить якість нічного сну, стабільне вироблення клітинної енергії, швидке відновлення м’язових волокон після навантажень та наша здатність протистояти щоденним стресам. Крім того, цей нутрієнт є незамінним для правильного формування кісткової тканини, підтримки когнітивних функцій мозку та точного регулювання рівня цукру в крові.

Як зазначають експерти в галузі дієтології, більшість людей здатні повністю задовольнити щоденну потребу в цьому мінералі без використання синтетичних добавок. Для цього провідні експерти з харчування рекомендують сформувати різноманітну дієту, яка базується на продуктах, багатих на магній. Спираючись на поради дієтологів, можна виділити 10 найкращих джерел натурального магнію, які легко інтегрувати у свій щоденний раціон.

Насіння та горіхи як концентровані джерела мінералів

Серед рослинних продуктів справжнім лідером за концентрацією корисних речовин є гарбузове насіння. Лише одна стандартна порція смаженого насіння вагою в одну унцію (близько 28 грамів) здатна забезпечити організм вражаючими 156 міліграмами магнію. Окрім потужного мінерального заряду, цей продукт багатий на інші поживні речовини, які ефективно зміцнюють та підтримують імунну систему. Експерти радять просто посипати цим насінням свіжі овочеві салати, додавати його в ранкові йогурти або підсилювати ним поживність густих гурманських смузі. Не поступається за своєю популярністю і сухий смажений мигдаль, який містить 80 міліграмів магнію на порцію тієї ж ваги. Його регулярне вживання безпосередньо впливає на процеси розслаблення нервової системи, допомагаючи покращити тривалість і глибину нічного відпочинку. Речниця Академії харчування та дієтології Грейс Дероча пропонує чудове кулінарне рішення: поєднувати мигдаль або гарбузове насіння з густими кисломолочними продуктами та свіжими салатами для створення ідеального поживного перекусу. Ще одним унікальним суперфудом, на який варто звернути увагу, є насіння чіа. Одна унція цих дрібних насінин містить 111 міліграмів магнію. Проте їхня цінність полягає в комплексному складі, адже вони одночасно насичують тіло рослинним білком, клітковиною, омега-3 жирними кислотами, антиоксидантами, а також кальцієм і фосфором. Щоб легко збільшити споживання корисних елементів, достатньо щодня додавати всього одну столову ложку насіння чіа до своєї порції ранкової вівсянки, йогурту чи фруктового коктейлю. Класичним і загальновідомим джерелом магнію є шпинат. Півсклянки приготованого (вареного) шпинату містить 78 міліграмів мінералу, тоді як склянка сирого листя дає близько 23 міліграмів. Ця зелень неймовірно корисна для серцево-судинної системи, оскільки магній у її складі допомагає контролювати серцебиття та підтримує стабільний ритм серця. Кулінарне використання шпинату безмежне: від соковитої листової основи для легких бутербродів та салатів до самостійного гарніру, злегка обсмаженого на оливковій олії з додаванням часнику. Особливе місце в антистресовому раціоні дієтологи відводять чорній квасолі, яка забезпечує 60 міліграмів магнію на кожні півсклянки готової страви. Цей продукт є незамінним інструментом для психологічної стійкості. Наукові дослідження доводять існування замкненого кола: хронічний дефіцит магнію суттєво підвищує ризик розвитку тривожних і стресових розладів, а сам стрес призводить до стрімкого вимивання цього мінералу з клітин. Для відновлення балансу Грейс Дероча рекомендує частіше додавати чорну квасолю до гарячих супів, змішувати її з різноманітними зерновими кашами або використовувати як ситний додаток до ранкового омлету. Для тих, хто шукає корисну заміну традиційному молоку, ідеальним вибором стане звичайне соєве молоко, одна склянка якого містить 61 міліграм магнію. Соя та продукти на її основі вкрай важливі для формування та зміцнення кісткової тканини. Наука підтверджує чіткий позитивний зв’язок між достатнім рівнем магнію та високою мінеральною щільністю кісток, що є надійною профілактикою розвитку остеопорозу. Доцент Університету Баррі Антонелла В. Шварц пропонує поєднувати соєве молоко з цільнозерновими пластівцями, отримуючи подвійну порцію корисного мінералу на сніданок. Прекрасним джерелом бадьорості є і маслянисте авокадо, у половині склянки якого міститься 22 міліграми магнію. Цей елемент стимулює клітинний метаболізм і безпосередньо впливає на активне вироблення енергії в нашому тілі. Щоб забезпечити собі продуктивний і бадьорий початок дня, доктор Шварц радить розпочинати ранок із приготування тостів із цільнозернового хліба зі скибочками стиглого авокадо. Для підтримки стабільного рівня глюкози в крові дієтологи радять звернути увагу на арахіс та арахісову пасу. Одна унція цільного арахісу дає 48 міліграмів магнію, а дві столові ложки ніжної арахісової пасти — 49 міліграмів. Стабільний рівень цукру допомагає уникнути раптових нападів голоду, пригнічує тягу до шкідливих солодощів та захищає від розвитку діабету 2 типу. Старший клінічний дієтолог UCLA Health Дана Елліс Ханнес рекомендує створювати з цим інгредієнтом неймовірно багаті на магній коктейлі, збиваючи в блендері арахісову пасту з рослинним молоком або йогуртом, стиглим бананом та свіжими ягодами. Сам по собі банан теж є прекрасним компонентом здорового меню, адже один середній плід містить близько 32 міліграмів магнію. У бананах цей мінерал працює в нерозривному тандемі з калієм, що забезпечує правильне скорочення м’язів і нормальне функціонування нервових волокон. Фрукт зручно використовувати як швидкий самостійний перекус або різати його солодкі кружальця вівсяну кашу. Темний шоколад із вмістом какао від 70 до 85%, де одна унція приносить тілу 65 міліграмів магнію. Окрім високої мінералізації, такий шоколад багатий на природні антиоксиданти, які захищають клітини нашого тіла від передчасного старіння та окислювального стресу. Щоб отримати максимум задоволення та користі, дієтологи радять з’їдати один-два квадратики темного шоколаду в поєднанні з горіхами або чашкою улюбленого чаю.

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