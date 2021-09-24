В організмі однорічної дитини в 13 разів більше мікропластику, ніж у дорослого - дослідження

В організмі однорічної дитини в 13 разів більше мікропластику, ніж у дорослого - дослідження

Немовлята ковтають у десятки разів більше мікропластику порівняно з дорослими.

Американські медики виявили, що в калі однорічних дітей в 13 разів більше мікропластику, ніж у дорослих.

Нове дослідження було опубліковане у Environmental Science & Technology Letters.

Вони вивчили вміст поліетилентерефталату і полікарбонату в зразках випорожнень десяти дорослих, шести однорічних дітей і трьох новонароджених. Автори вважають, що мікропластик потрапляє в кишечник дітей з пляшечок для годування, а також від синтетичних килимових покриттів.

Частинки пластику менші за п'ять міліметрів в діаметрі (мікропластик) утворюються під час руйнування більших його фрагментів, наприклад під час нагрівання.

Також читайте Розвиток головного мозку немовляти визначає навички у школі

До того ж, в складі деяких косметичних засобів пластик міститься вже в формі мікрочастинок. Люди ковтають такі частинки, не помічаючи, через дуже маленькі розміри. У людському випорожненні знаходили мікрочастинки поліпропілену, поліетилентерефталату (ПЕТ) і інших пластиків. Крім цього, частки мікропластику виявили в плаценті, до того ж як у тканинах з боку матері, так і в тканинах з боку плода.

Уже відомо, що немовлята отримують пластик під час годування з пластикових пляшок: мікропластік знайшли в їхньому калі, а потім підтвердили гіпотезу експериментом з експлуатації поліпропіленових пляшок.

Американські вчені на чолі з Курунзахаламом Кеннаном (Kurunthachalam Kannan) з Університету Нью-Йорка вирішили порівняти кількість мікропластику в калі дорослих і дітей. Вони зібрали зразки випорожнень десяти дорослих, шести однорічних дітей і трьох новонароджених. За допомогою мас-спектрометрії дослідники визначили у випорожненні вміст двох видів пластику - поліетилентерефталату і полікарбонату.

У калі дітей вміст ПЕТ виявився в 13 разів більше, ніж в калі дорослих: середня концентрація ПЕТ в калі дітей дорівнювала 36000 нанограмів на грам фекалій, а в калі дорослих - 2600 нанограмів на грам фекалій. Різниця в змісті полікарбонату була не такою значною. Мікропластик знайшли і в зразках меконію новонароджених, але в концентраціях менше порога кількісного визначення.

Виходячи зі знайдених значень, вчені розрахували, що в день діти заковтують 83000 нанограмів ПЕТ на кілограм маси, а дорослі - 5800 нанограмів ПЕТ на кілограм маси. Медики вважають, що мікропластик потрапляє в кишечник дітей під час нагрівання пляшечок для годування, а також від синтетичних килимових покриттів. Автори додають, що заковтування мікропластику може бути небезпечним, оскільки дрібні частинки здатні проникати в кровотік і викликати запалення тканин і клітинну смерть.

Мікропластик міститься в багатьох продуктах: наприклад, у чаї з пакетика і навіть в кухонній солі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання