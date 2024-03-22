В рази корисніша за вівсянку чи перловку: яку крупу дієтологи радять включити українцям до раціону

Йдеться про амарантову крупу, яка на перший погляд має досить несерйозний вигляд. Вона настільки крихітна, що її насіння, мабуть, має розмір близько одного міліметра. Однак, дієтологи стверджують, що амарантова крупа значно корисніша за вівсянку чи перловку.

Що таке амарант і де він росте

Ця рослина відома українцям ще з часів Київської Русі. Називали її по-різному, але в народі найчастіше використовували назву щириця. Вона також відома як лисячий хвіст, оксамитник, півнячий хвіст, котячий хвіст тощо. А все через суцвіття, що мають яскравий червоний, бордовий або помаранчевий колір.

Насіння амаранту на вигляд схожі на білий мак або зменшену копію кіноа. Ботаніки відносять його до псевдозлаків, тому що технічно це насіння, що приховується в насіннєвій коробочці. В кожній такій коробочці може міститися до 1000 маленьких зерен.

Родом рослина зовсім не з наших широт. Першими почали вирощувати і молотити крихітні насінинки індіанці. Якщо вірити археологам, сталося це понад 8000 років тому. Приблизно стільки ж людству відомі пшениця та рис.

Хоча у корінних американців не було лабораторій чи мікроскопів, вони швидко здогадалися, що амарант може конкурувати з картоплею, кукурудзою та навіть м'ясом. Інки, ацтеки і майя поважали крупу настільки, що зводили її до рангу божественної їжі.

Амарантова крупа: користь

Амарантова крупа: користь / Фото: pixabay.com

На відміну від вівсяної або пшеничної крупи амарантова не містить глютену, а тому підходить для вживання людям з його непереносимістю. Також кашу з амаранту можна додавати до свого раціону тим, хто дотримується дієти.

Ще одна перевага амарантової крупи полягає в тому, що вона є однією з "протеїнових бомб". В ній міститься велика кількість рослинного білка, який легко засвоюється та містить всі необхідні для нашого організму амінокислоти (зокрема метіонін та лізин). Вчені навіть вважають, що амарантове насіння за своїм складом дуже близьке до тваринного білка.

Амарантова крупа містить комплекс надважливих для нашого організму жирних кислот (ліноленова, лінолева, пальмітинова, олеїнова, стеаринова) — їхня кількість тут сягає 77%.

Ця рослина є чудовим джерелом антиоксидантів, особливо фенольних кислот (пара-гідроксибензойної, галової, ванілінової). Вони захищають нас від хвороб серця та судин, передчасного старіння, онкологічних захворювань.

Додаючи до раціону амарантову крупу, ви насичуєте організм цінними нутрієнтами, такими як магній, марганець, мідь, селен, залізо і фосфор. Саме цих мінералів в крихітних зернах найбільше.

Варто зазначити, що амарант багатий не лише на білок, але й на клітковину, що допомагає йому у боротьбі з зайвою вагою. Їжа з високою кількістю білка знижує рівень греліну (це гормон, який стимулює почуття голоду), а завдяки харчовим волокнам ви довше відчуваєте ситість.

Деякі дослідження показали, амарантова крупа здатна знищувати "поганий" холестерин, збільшуючи водночас кількість "хорошого".

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