В світі стає дедалі популярнішим один чай: чомусь ніхто не здогадувався заварити це листя раніше

Багато людей знайомі з користю оливкової олії для здоров’я, однак мало хто знає про позитивний вплив оливкового листя, зокрема, якщо з нього заварювати чай або використовувати як екстракт.

Евангелін Мандзіоріс, директорка з харчування та продовольчих наук в Університеті Південної Австралії, зазначила для видання Express, що листя містить високий рівень антиоксиданту, званого олеуропеїном. Оливки та оливкова олія також містять цей компонент, але в менших кількостях.

Вона сказала, що оливкове листя також містить інші антиоксиданти, такі як гідрокситетрозол, лутеолін, апігенін та вербаскозид. В інтерв'ю для The Conversation вона Евангелін зазначила: "Антиоксиданти працюють, знижуючи окислювальний стрес в організмі. Окислювальний стрес спричиняє пошкодження нашої ДНК, клітинних мембран та тканин, що може призвести до хронічних захворювань, таких як рак та хвороби серця".

"Огляд і аналіз, що поєднали дані з 12 експериментальних досліджень за участю 819 осіб, показав, що екстракт оливкових листків покращив фактори ризику серцевих захворювань. Це включало здоровіші рівні ліпідів (жирів) у крові та зниження артеріального тиску. Ефект був більш вираженим у людей, які вже мали високий тиск."

В більшості дослідженнях людям давали екстракт оливкових листків у вигляді капсул з щоденними дозами від 500 міліграмів до 5 грамів протягом шести до 48 тижнів. Інші дослідження використовували щоденні дози від 250 до 1 000 мг, які приймали у вигляді таблеток або випікали в хлібі.

Евангелін сказала: "Окремі дослідження в огляді показали значні переваги в покращенні контролю рівня глюкози в крові, рівнів ліпідів у крові та зниженні артеріального тиску". Інше дослідження вивчало людей, які приймали олеуропеїн та гідрокситетрозол (антиоксиданти в оливкових листях). Воно виявило значне покращення ваги тіла, профілю ліпідів у крові, метаболізму глюкози та покращення стану кісток, суглобів і когнітивної функції.

Окремі дослідження тестували або два антиоксиданти, або оливкове листя, що додається до їжі, такої як хліб та кулінарні олії (але не оливкова олія). Дози екстракту оливкових листків становили від 6 до 500 мг на день.

Евангелін сказала: "Що ми можемо зрозуміти з цих досліджень загалом? Вони показують, що екстракт оливкових листків може допомогти знизити артеріальний тиск, покращити рівні ліпідів у крові та допомогти організму справлятися з глюкозою. Але ці дослідження показують непослідовні результати. Це, ймовірно, через різницю в тому, як люди приймали екстракт оливкових листків, яку кількість вони приймали та як довго. Така непослідовність зазвичай говорить нам, що потрібно провести більше досліджень, щоб уточнити вплив оливкових листків на здоров'я".

"Оливкові листя можна заварювати як чай або додавати до салатів. Дехто навіть меле оливкове листя для смузі. Однак листя гірке через антиоксиданти, що може ускладнити їх споживання, а чай може бути неприємним на смак".

"Екстракт оливкових листків також додається до хліба та інших випічок. Дослідники виявили, що це покращує рівень антиоксидантів у цих продуктах, а люди кажуть, що їжа стала смачнішою". Вона додала: "Якщо у вас високий артеріальний тиск, діабет або підвищені ліпіди в крові, ви можете отримати деяку користь від прийому екстракту оливкових листків. Але важливо, щоб ви спочатку обговорили це зі своїм лікарем і не змінювали ліки або не починали приймати екстракт оливкових листків до того, як проконсультуєтесь із ним".

Слід зазначити, що в усіх рослинних продуктах є багато антиоксидантів, і вам слід намагатися їсти різноманітні рослинні продукти різних кольорів. Це дозволить вам отримати різноманітні поживні речовини та антиоксиданти. Екстракт оливкових листків не стане панацеєю для вашого здоров'я, якщо ви не дотримуєтесь здорового харчування та не слідуєте іншим рекомендаціям щодо здоров'я.

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