В Україні працює гаряча лінія психологічної підтримки Міжнародної організації з міграції

Щодо підтримки можна звернутися за номером 0 800 211 444.

Через повномасштабне вторгнення РФ до України українцям довелося повністю змінити своє життя. Вимушена зміна місця проживання, розлука та втрата зв‘язку з рідними та близькими, постійне переживання та страх — далеко не повний список проблем, з якими зараз зіткнулися сотні тисяч українців.

Кожен день бойових дій у рідній країні пережити надзвичайно складно.

Тому МОЗ нагадує, що в Україні працює безоплатна та анонімна допомога фахових психологів за номером 0 800 211 444. На гарячій лінії працюють кваліфіковані психологи, які готові допомогти впоратися із психологічними проблемами.

Нагадаємо, на території Україні діє державна програма «Доступні ліки», екстрена медична допомога надається безплатно, а сімейні лікарі будь-де зобов’язані приймати тимчасових переселенців.

Якщо ви не маєте можливості або гострої потреби йти на прийом в медзаклад скористайтесь записом на онлайн-прийом до лікаря через Helsi.

Зробити це можна через додаток або на helsi.me, обравши відповідний розділ «Онлайн-консультації».