В Україні вперше здійснили трансплантацію серця дитині

У Львові медики вперше в Україні здійснили операцію трансплантації серця 13-річному хлопчикові. Крім того, було проведено операцію пересадки легень 56-річному львів’янину.
Генеральний директор Клінічної лікарні швидкої допомоги Львова Олег Самчук повідомив, що лікарі вперше здійснили надскладну операцію з пересадки серця дитині.
Це - 13-річний хлопець з Волині з села Зарудці. Він хворів від липня 2021-го. Останній місяць дитина перебувала в реанімації Волинського ОДТМО.
Два тижні у вересні хлопця перевезли до лікарні швидкої допомоги Львова, написав лікар Самчук.
Він наголосив, що стан хлопця був критичним, і рахунок ішов на дні.
"Орган йому пересаджував Борис Тодуров з Гаврилом Ковтуном та лікуючим лікарем дитини Віталієм Петровим", - уточнив директор лікарні.
Крім того, було проведено операцію пересадки легень 56-річному львів’янину.
За словами медика, чоловік понад десять років мав хронічну хворобу легень, останні чотири майже не виходив з квартири, був киснезалежним. Без нових легень він прожив би не більше кількох місяців.
Трансплантацію виконали українські кардіохірурги Ігор Гуменний, Роман Домашич та торакальний хірург Юрій Король з допомогою польських колег.
"Це ще один величезний крок на шляху до трансплантаційної незалежності. Наші громадяни тепер не мусять їхати на таке лікування за кордон, це уже доступно в Україні", - додав Самчук.
"Тепер потрібно зробити так, щоб цих операцій були сотні на рік, і кожен українець, який потребує донорського органу, його отримав", - написав він.
Лікар висловив подіку і співчуття рідним донора. І додав, що в Україні можлива трансплантація легень і трансплантація серця для дітей відтепер.
"Це ще один величезний крок до незалежності трансплантації. Нашим громадянам тепер не потрібно їздити на таке лікування за кордон, воно вже є в Україні. Тепер треба робити ці операції сотні в рік і кожен український кому потрібен донорський орган отримав її. І ми будемо над цим працювати", - написав лікар.
Напередодні 18-річна Еліна Торопенко стала першою в Україні дорослою пацієнткою, якій виконали трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора.