До України надійшло понад 213 тисяч упаковок препарату L-тироксин

До України надійшло понад 213 тисяч упаковок препарату L-тироксин

Де можна отримати інформацію про наявність препаратів для тиреоїдної терапії.

В аптечні заклади України почала надходити нова партія левотироксину – препарату, що використовується для тиреоїдної терапії, передає МОЗ.



Тож, в Україну надійшло понад 213 тис. упаковок препарату L-тироксин від «Берлін-Хемі».

В аптеки почали відвантажувати:

L-тироксин у дозуванні 50 мг – 59 760 упакувань,

L-тироксин у дозуванні 75 мг – 35 748 упакувань,

L-тироксин у дозуванні 100 мг – 75 568 упакувань,

L-тироксин у дозуванні 125 мг – 27 060 упакувань,

L-тироксин у дозуванні 150 мг – 15 048 упакувань.

Водночас, дистриб’юторами зі складів компанії «АСІНО» в аптечні заклади здійснюється доставка препарату «Еутирокс», який також містить дієву речовину левотироксин.



Отримати інформацію про наявність препаратів для тиреоїдної терапії в аптечних закладах можна за допомогою сервісу.

Нагадаємо, через ажіотаж, спричинений російськими воєнними діями, українці викупили в аптеках запаси препаратів, призначених для лікування захворювань щитовидної залози, зокрема медикаменти з діючою речовиною левотироксин.

МОЗ разом з партнерами та дистриб’юторами працюють над відновленням аптечного асортименту ліків для тиреоїдної терапії.