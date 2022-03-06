В яких аптеках можна знайти інсулін: МОЗ сформував та оновлює список

В яких аптеках можна знайти інсулін: МОЗ сформував та оновлює список

Міністерство охорони здоров'я України публікує інформацію, в яких аптеках можна знайти інсулін.

МОЗ разом із Держлікслужбою сформував та оновлює список аптек, де можна отримати інсулін.

Список оновлюється та поповнюється, але перед тим, як іти до аптеки, радимо зателефонувати до аптеки та уточнити наявність ліків.

Аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.

На головній сторінці сайту міститься посилання на перелік інсулінів та мапу із закладами, де можна отримати препарат. Також сервіс планує додати фільтри за типами інсуліну.

У разі необхідності можна звертатися на гарячу лінію МОЗ на номер: 0 800 60 20 19.

Оператор прийме і передасть на опрацювання заявку. Інсулін знайдуть або в аптеці, або за можливості доставлять волонтерами.

В умовах війни не всі аптечні заклади мають можливість надавати достовірні дані в оперативному режимі. Тому сьогодні терміново оптимізовано та оновлено алгоритм пошукової фільтрації. Так, ресурс на сьогодні відображає тільки ті аптеки, які працюють та надають свіжу інформацію про наявність медикаментів.

Ресурс Tabletki.ua надає актуальні дані від більш ніж 5000 аптек по всій Україні. Періодичність оновлення даних на ресурсі складає одну годину.

Нагадаємо, міжнародна платформа з підбору клінік та організації лікування Bookimed створила медичний чат-бот "Турбота", який знаходить лікарів для пацієнтів.

Бот розроблений для швидких медичних консультацій. Про це розповів співзасновник компанії Євген Козлов на своїй сторінці в Facebook.