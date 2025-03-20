В якому продуктові кальцію в чотири рази більше, ніж у молоці: ніколи не здогадаєтесь

Який продукт є чемпіоном за вмістом кальцію

У світі, де здоров'я стає дедалі більшою цінністю, пошук продуктів, здатних підтримати наш організм, набуває особливої актуальності. Кальцій, немов непомітний, але могутній будівельник, відіграє ключову роль у формуванні міцних кісток і зубів, забезпечує злагоджену роботу м'язів, підтримує тонус кровоносних судин та регулює активність нервової системи. І хоча багато хто з нас звик вважати молоко головним джерелом цього життєво важливого мінералу, природа приготувала для нас справжній сюрприз – продукт, який перевершує молоко за вмістом кальцію вчетверо.

Про що йдеться? Який продукт є чемпіон по вмісту кальцію?

Кунжут: маленький, але могутній чемпіон з кальцію

Насіння кунжуту вже давно завоювали визнання у світі дієтології, він є незамінним союзником для тих, хто прагне зміцнити кістки та покращити загальне самопочуття. Дієтологи визнають кунжут одним з найбагатших рослинних джерел кальцію, який навіть перевершує багато молочних продуктів.

Якщо порівняти вміси кальцію в кунжуті та інших традиційних джерелах. У 100 г молока міститься 125 мг кальцію, кисломолочного сиру - 100 мг кальцію. А 100 г кунжуту містить 975 мг кальцію!

Ці цифри красномовно свідчать про те, що кунжут є беззаперечним лідером за вмістом кальцію серед цих продуктів.

Кальцій є основним будівельним матеріалом для наших кісток і зубів, забезпечуючи їх міцність і щільність. Він також бере участь у передачі нервових імпульсів, скороченні м'язів і згортанні крові. Нестача кальцію може призвести до розвитку остеопорозу, захворювань зубів, м'язових судом і порушень нервової системи. Але не лише кальцієм славиться кунжут

Кунжут: скарбниця корисних речовин

Насіння кунжуту – це не лише чемпіон за вмістом кальцію, але й справжня скарбниця інших корисних речовин.

Воно містить магній і фосфор, які сприяють засвоєнню кальцію та підтримують здоров'я м'язів і нервів.

Кунжут багатий на антиоксиданти, такі як сезамін і сезамолін, які захищають клітини від пошкодження вільними радикалами, сповільнюючи процеси старіння.

Ненасичені жирні кислоти, що містяться в кунжуті, корисні для здоров'я серцево-судинної системи, знижуючи рівень "поганого" холестерину.

Корисні властивості кунжуту

Окрім високого вмісту кальцію, кунжут має безліч інших корисних властивостей: знижує рівень холестерину, захищаючи серцево-судинну систему; покращує травлення завдяки високому вмісту клітковини; захищає від оксидативного стресу, запобігаючи передчасному старінню; сприяє здоров'ю шкіри та волосся, надаючи їм сяйво та міцність.

Включити кунжут до свого щоденного раціону дуже просто. Можна додавати його до салатів, смузі, йогуртів і каш, збагачуючи їх смак і поживність. Використовуйте тахіні (кунжутну пасту) для приготування соусів, заправок і хумусу посипати кунжутом випічку, хліб, котлети та інші страви, надаючи їм хрустку текстуру та горіховий аромат.

Варто пам'ятати, що кунжут досить калорійний продукт, тому вживати його потрібно в помірних кількостях. Деяким людям кунжут може викликати алергічну реакцію, тому важливо спостерігати за реакцією організму після його вживання.

Для кращого засвоювання кальцію з кунжуту, його рекомендується замочувати, або просмажувати.

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