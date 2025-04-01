Як правильно їсти часник: сирим чи готовим / © Unsplash

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Ця скромна рослина має здатність запобігати утворенню тромбів, знижує ймовірність інфаркту, зменшує рівень шкідливого холестерину і підтримує боротьбу з високим тиском. Постійне вживання часнику може також служити захистом від ракових захворювань, зокрема в області травної системи.

Часник багатий на різноманітні корисні компоненти, серед яких вітаміни А, В1, В2, С, РР, а також мінерали — магній, залізо, цинк, мідь, фосфор. Окрім цього, він містить флавоноїди та ефірні масла. Унікальний склад часнику визначається аліцином — сірковмісною сполукою, яка надає йому антибіотичні властивості та характерний запах. Аліцин утворюється під час механічного впливу на часник (різання, подрібнення або розжовування) через розщеплення алліїну ферментом алліназою. Для того, щоб аліцин став максимально ефективним, слід почекати приблизно 10 хвилин після подрібнення перед вживанням чи додаванням часнику до страви.

Однак важливо пам'ятати, що термічне оброблення значно знижує харчову цінність часнику, зокрема його антибактеріальні властивості. Як зазначає польська дієтологиня Магдалена Яржинка-Єнджеєвська, сирий часник є більш корисним, ніж варений чи смажений. Якщо ж його потрібно додавати до гарячої страви, найкраще це робити в кінці приготування, щоб зберегти всі корисні властивості.

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Також варто звертати увагу на інструмент, яким ми обробляємо часник. Багато хто звик використовувати ніж або металевий прес, але це не найкращий варіант. Аліцин вступає в реакцію з металом, що зменшує його ефективність. Тому оптимальним буде використання керамічного або дерев'яного інструмента, або ж просто розчавити зубчик часнику вручну.

Однак, як зазначає дієтологиня, не варто занадто критично ставитися до металу. Вплив металу на часник під час його нарізки триває дуже коротко, тому це не має значного впливу на його корисні властивості.

Для того щоб отримати максимальну користь від антибактеріальної дії часнику, рекомендується вживати близько 5 грамів сирого часнику щодня. Це зазвичай відповідає двом-трьом зубчикам на день, хоча, звісно, це залежить від особистих уподобань.

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