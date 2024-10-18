В Європі від нього відмовляються: що це за популярний в Україні продукт і чому він небезпечний

Пироги, компоти і варення з румбарбаром серед українців надзвичайно поширені, однак європейці відмовляються від цієї трав'янистої рослини.

Чому в європейських країнах до вживання будь-яких страв з румбарбаром ставляться з максимальною обережністю? Вся справа у високій концентрації щавлевої кислоти, яка є основною причиною утворення каменів в нирках.

Накопичуючись в організмі, ця кислота здатна поступово збільшувати ризик нефролітіазу.

Лікарі рекомендують з обережністю ставитися до вживання румбарбару, особливо людям літнього віку чи тим, хто вже страждає на будь-які захворювання нирок або мають діагноз сечокам'яної хвороби.

Не слід займатися самолікуванням, краще перед включенням румбарбару до свого раціону проконсультуйтесь з лікарем.

Попри те, що румбарбар містить велику кількість щавлевої кислоти, ця рослина також має й поживні речовини. Зокрема, калій, магній та вітамін С, які відіграють не останню роль у підтримці здоров'я.

Найбільше щавлевої кислоти перебуває у листях румбарбару. Тому під час приготування страв рекомендується використовувати тільки стебла. Спробуйте прислухатися до свого організму, щоб вчасно відчути неприємні симптоми.

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