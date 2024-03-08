В жодному разі не додавайте ці частини курки до бульйону: можуть заразити паразитами і токсинами

Курячий бульйон — класична перша страва, яку люблять дорослі і діти. Але, щоб він дійсно був корисним для нашого здоров'я, потрібно знати, яку частину курки брати для бульйону. Виявляється, деякі перетворюють страву на отруту.

Щоб бульйон вийшов по-справжньому смачним та ароматним, він повинен бути достатньо жирним. Його довго варять, а також обов'язково додають зелень (наприклад, петрушку).

Щоб посилити смак першої страви, зовсім не обов'язково додавати бульйонні кубики, адже вони містять консерванти. Краще взяти ще один вид м'яса. Наприклад, яловичину.

Однак, це ще не все. Обираючи куряче м'ясо, яке ви будете додавати до бульйону, експерти не рекомендують зупинятися на хвості, голові та легенях. Саме в них, як стверджують кулінари, накопичуються шкідливі для організму речовини та паразити. Навіть довготривале варіння не вирішує проблеми, адже паразити стійкі до нагрівання, а тому залишаються у бульйоні.

Яку частину курки брати для курячого бульйону, запитаєте ви. Найкраще підходять стегенця, крильця та грудка.

Варто зазначити, що курячий бульйон — це одна з тих страв, яка потребує довгого варіння. Тільки після цього він стає насиченим, смачним і корисним. Дехто вважає, що, встановивши вищу температуру, вони скоротять час приготування, але смак такого бульйону залишиться бажати кращого.

Тому варіть його на низькому вогні, саме завдяки цьому весь смак приправ, зелені, курки та овочів перейде в рідину. Ще одна помилка — кидати м'ясо у киплячу воду. Кулінари радять класти його лише в холодну.

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