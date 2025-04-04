В жодному разі не їжте цю рибу зі шкіркою: в ній міститься найбільше ртуті

Яку рибу не можна їсти зі шкіркою / © Pixabay

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Про це розповіли в TastingTable, посилаючись на слова відомого кухаря та партнера ресторанів Jack & Charlie’s і Leonetta в Нью-Йорку Еда Коттона.

Коттон зазначає, що шкірка таких риб, як марлін, акула, меч-риба, плиткова риба та королівська макрель, містить дуже багато ртуті, тому її не слід їсти у великих кількостях. Цей список не є надто великим порівняно з іншими видами риб, і загалом шкіру багатьох інших риб можна їсти. Однак, за словами Коттона, шкіра цих видів небезпечна для здоров’я, якщо її вживати в великих порціях, тому найкраще просто знімати шкіру перед приготуванням. Крім того, він радить утриматися від вживання шкірки скату, оскільки вона має гострі шипи ззовні.

Хоча ртуть природно зустрічається в навколишньому середовищі, неорганічна ртуть утворюється, коли вона взаємодіє з іншими речовинами. Коли ця форма ртуті потрапляє у воду, вона перетворюється на метилртуть, яка є найбільш токсичною. Метилртуть осідає у фітопланктоні, який поїдають маленькі риби, потім ці риби стають їжею для більших, а ті — для ще більших. Так відбувається накопичення метилртуті в організмах риб. Найбільша концентрація цього токсину спостерігається у риб, що перебувають на верхівці харчового ланцюга.

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Накопичення метилртуті в організмах риб є причиною того, чому шкіра деяких видів риб небезпечна для споживання в великих кількостях. Риби, такі як марлін, акула, меч-риба, плиткова риба і королівська макрель, є одними з найбільших у своїй екосистемі, тому в їхній шкірі міститься велика кількість метилртуті. Споживання надмірної кількості ртуті може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема впливати на нервову систему.

Тремор, головний біль і втрата пам’яті — лише деякі з можливих симптомів отруєння ртуттю, не кажучи вже про її вплив на серцево-судинну систему. Високий рівень ртуті також може зашкодити розвитку ненароджених дітей і маленьких дітей, тому вагітним жінкам радять бути обережними з морепродуктами. Але це не означає, що потрібно зовсім відмовлятися від шкіри риб. Ви все ще можете приготувати смачного лосося зі шкірою, оскільки вона є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот і додає смачного аромату.