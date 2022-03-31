Вакцинація дітей за національним календарем: які щеплення потрібно отримати від народження

Вакцинація дітей за національним календарем: які щеплення потрібно отримати від народження

Намагаючись повернути до свого життя максимум рутинних речей, які дозволяють триматися, згадайте про щеплення для своїх дітей.

Своєчасна вакцинація дозволить запобігти основним інфекційним хворобам. Тож нагадуємо про календар вакцинації, передає НСЗУ Національна служба здоров'я України.

Згідно з календарем, діти отримують щеплення від 10 небезпечних хвороб

гепатит В: у першу добу життя, через 2 та 6 місяців;

туберкульоз: на 3-5 добу;

кір, паротит, краснуха: перша доза у 12 місяців, друга – у 6 років;

дифтерія, правець: у 2, 4, 6 та 18 місяців, тоді у 6 років і ревакцинація через кожні 10 років;

кашлюк: у 2, 4, 6 та 18 місяців;

поліомієліт: у 2, 4, 6 та 18 місяців, а тоді у 6 та 14 років;

гемофільна інфекція: у 2,4 та 12 місяців.

Тут можна побачити сам календар вакцинації і звіритися з ним.