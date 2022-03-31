Вакцинація дітей за національним календарем: які щеплення потрібно отримати від народження

Намагаючись повернути до свого життя максимум рутинних речей, які дозволяють триматися, згадайте про щеплення для своїх дітей.
Своєчасна вакцинація дозволить запобігти основним інфекційним хворобам. Тож нагадуємо про календар вакцинації, передає НСЗУ Національна служба здоров'я України.
Згідно з календарем, діти отримують щеплення від 10 небезпечних хвороб
- гепатит В: у першу добу життя, через 2 та 6 місяців;
- туберкульоз: на 3-5 добу;
- кір, паротит, краснуха: перша доза у 12 місяців, друга – у 6 років;
- дифтерія, правець: у 2, 4, 6 та 18 місяців, тоді у 6 років і ревакцинація через кожні 10 років;
- кашлюк: у 2, 4, 6 та 18 місяців;
- поліомієліт: у 2, 4, 6 та 18 місяців, а тоді у 6 та 14 років;
- гемофільна інфекція: у 2,4 та 12 місяців.
Тут можна побачити сам календар вакцинації і звіритися з ним.
- Перевірте, коли та яке щеплення робили дитині востаннє. Якщо маєте сумніви - зверніться до сімейного лікаря, щоб розібратися з цією важливою інформацією. Також розкажіть лікарю, які з обов’язкових щеплень ваша дитина пропустили, і разом складіть план дій. Якщо маєте форму 063/о (карту профілактичних щеплень) – покажіть лікарю її.
- Навіть якщо ваша родина була змушена переїхати в інший населений пункт - гарантується доступ до медичної допомоги для переміщених осіб, у тому числі - і планова вакцинація. Потрібно звернутись до найближчого медичного закладу, який надає первинну медичну допомогу. Підказати номер телефону та адресу найближчого закладу первинки зможе контакт-центр НСЗУ. Телефонуйте за номером 16-77 у робочі дні з 9 до 18.00. З міркувань безпеки дашборди на сайті НСЗУ наразі відключені.