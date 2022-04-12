Вакцинація літніх людей проти COVID-19: щепитимуть усіх охочих, але пріоритет нададуть людям від 60 років

Якщо ви перебуваєте в безпеці, потурбуйтесь про себе та вакцинуйтесь від COVID-19. Уточніть графік роботи найближчих пунктів щеплення за гарячою лінією НСЗУ 16-77.
МОЗ України разом з ГС «Коаліція за вакцинацію» відновлюють виїзди мобільних бригад з вакцинації від COVID-19, щоб захистити людей із груп ризику та зберегти сили лікарів, повідомили у міністерстві.
Бригади вакцинуватимуть мешканців територіальних громад, які мають обмежений доступ до пунктів щеплення, у 5 областях:
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Львівській;
- Рівненській;
- Тернопільській
Щепитимуть усіх охочих, але пріоритет надається людям у віці від 60 років.
Графіки виїздів мобільних бригад тут.
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