Вакцинація проти інфекційних захворювань дітей та дорослих: які щеплення та в якому віці необхідно зробити

Вакцинація проти інфекційних захворювань дітей та дорослих: які щеплення та в якому віці необхідно зробити

В умовах воєнного стану потрібно максимально дбати про захист, в тому числі - і здоров’я. Вчасно зроблені щеплення допомагають уникнути інфекцій, захистити себе та своїх рідних.

Розповідаємо про те, які щеплення необхідно зробити дорослим та дітям відповідно до календаря вакцинації, та як їх отримати безкоштовно, передає НСЗУ Національна служба здоров'я України.

Щеплення проти інфекційних захворювань робляться відповідно до календаря вакцинації.

Дитина до 18 років має отримати щеплення за графіком

Проти гепатиту В

У першу добу життя, а також у 4 та 6 місяців; якщо не було можливості зробити щеплення після пологів, потрібно якнайшвидше звернутись в поліклініку.

Проти туберкульозу

Протягом 3-5 доби життя; якщо дитина недоношена – після досягнення маси тіла 2,5 кг; якщо щеплення не зробили в пологовому будинку, його потрібно зробити як тільки зʼявилась можливість у сімейного лікаря.

Якщо дитині не виповнилось двох місяців, щеплення робиться без проби Манту. Також пам’ятайте, що БЦЖ не можна робити в один день з іншими щепленнями.

Проти кору, паротиту, краснухи

У 12 місяців та в 6 років

Проти дифтерії та правця

У 2, 4, 6, 18 місяців, а також в 6 та 16 років

Проти кашлюку

У 2, 4, 6 та 18 місяців

Проти поліомієліту

У 2, 4, 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років

Проти хіб-інфекції

У 2, 4 та 12 місяців

Якщо через воєнні дії, хворобу дитини або інші причини у батьків не було можливості зробити дитині наступне щеплення вчасно, потрібно звернутись до лікаря. Для кожного щеплення є оптимальні для формування імунітету інтервали. Сімейний лікар або педіатр допомже скласти графік.

Коли слід робити ревакцинацію

Ревакцинацію проти правця та дифтерії потрібно робити кожні 10 років протягом усього життя. Якщо останнє щеплення дитина отримала в 16 років, наступне має бути зроблене у 26 років і так далі. Але якщо якщо доросла людина немає вакцинації, щеплення потрібно зробити тричі з інтервалом 4 тижні між першою та другою дозою і 6 місяців між другою та третьою.

Імунітет проти цих захворювань надзвичайно важливий під час війни. Тому обов'язково запитайте у вашого лікаря та лікаря вашої дитини, коли ви робили щеплення останній раз і коли потрібно робити наступні.

Як вакцнуваати дитину під час воєнного стану

Щеплення відповідно до календаря вакцинації можна отримати безоплатно у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким укладена декларація.

Під час воєнного стану також можна отримати щеплення у найближчому закладі, який надає первинну медичну допомогу.

Укладати декларацію з новим лікарем для цього не потрібно. Дізнатись адресу закладу можна в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77 у робочі дні з 9 до 18.00. З міркувань безпеки дашборди на сайті НСЗУ наразі відключені.

Правець: хто в групі ризику

Під час воєнних дій особливо важливо мати імунітет проти правця.

У групі ризику за цим захворюванням передусім військові та територіальна оборона – ті, хто на передовій і має високий ризик отримати поранення.

Робити екстрене щеплення проти правця необхідно у кожному разі:

травмування із порушенням цілісності шкірних покривів та слизових оболонок;

відмороження й опіків другого, третього та четвертого ступенів незалежно від їхнього походження;

проникаючих пошкоджень шлунково-кишкового тракту;

гангрени або некрозу тканин будь-якого етапу, абсцесів;

укусів тварин;

пологів поза медичними закладами.

Екстрене щеплення проти правця є безоплатним за місцем перебування.

Також нагадуємо про важливість щеплення проти COVID-19, адже ризик захворіти на коронавірус залишається. Щеплення від COVID-19 безкоштовне. Його можна зробити навіть якщо немає декларації з сімейним лікарем в будь-якому закладі, який робить щеплення проти COVID-19.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безоплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.