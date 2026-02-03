Одна ін’єкція — і антитіла готові / © Associated Press

Дослідники Інституту Вістара розробили кандидат на вакцину проти ВІЛ, який здатний викликати утворення нейтралізуючих антитіл у приматів після лише однієї ін’єкції. Такий підхід може суттєво спростити процес вакцинації та зробити його більш доступним у глобальному масштабі.

Про це йдеться у дослідження, що опубліковане у журналі Nature Immunology.

Вакцина-кандидат проти ВІЛ: яку стратегію використали медики

Дослідження провели під керівництвом доктора філософії Амелії Есколано. Воно було зосереджене на штучно створеному білку оболонки ВІЛ під назвою WIN332. Цей білок дозволяє ефективно стимулювати імунну відповідь, кидаючи виклик традиційним підходам у створенні вакцин проти ВІЛ.

«Зазвичай для досягнення нейтралізації необхідно кілька ін’єкцій — від семи до десяти, — але наш імуноген WIN332 показав ефект вже після однієї дози», — зазначила Есколано.

Подальше повторне введення, за її словами, значно підвищує рівень нейтралізації.

Фокус на епітопі V3-глікану

Раніше вчені вважали, що антитіла до V3-глікану вимагають наявності N332-глікана для ефективної дії. Команда Вістара зробила безпрецедентний крок — повністю видалила цей цукровий залишок, створивши WIN332.

«Одна доза WIN332 вже через три тижні забезпечила помітну нейтралізацію вірусу», — пояснив перший автор дослідження Ігнасіо Релано-Родрігес.

Друга доза, за його словами, значно підвищує ефективність. Це дозволяє скоротити протоколи вакцинації та потенційно досягти імунітету за три ін’єкції».

Наступні кроки дослідників

Обнадійливі результати дослідження привернули увагу провідних міжнародних організацій охорони здоров’я, які планують почати клінічні випробування WIN332 на людях. Проводяться додаткові доклінічні експерименти та розробка нових імуногенів для ще більш ефективного та короткого курсу вакцинації.

Нагадаємо, що інформація у матералі надана з ознайомчою метою. Перед прийняттям будь-яких рішень зверніться до лікаря. Самолікування може бути шкідливим.