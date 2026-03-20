ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
2 хв

Варені чи смажені яйця: які насправді корисніші і як їх їсти без шкоди здоров’ю

Вибір правильних яєць і спосіб їх приготування можуть суттєво впливати на користь страви.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Які яйця корисніші — варені чи смажені

Наприклад, під час смаження важливо використовувати олію, що витримує високі температури — так менше шкідливих радикалів. Про найкращий спосіб приготування для здоров’я пишуть в Healthline.

Яйця — суперпродукт. Вони мало калорійні, але неймовірно багаті на білок, вітаміни, мінерали та корисні жири. І хоча вони універсальні, спосіб приготування змінює їхню користь.

Як готувати яйця правильно

Варені

Класика! У шкаралупі в киплячій воді 6–10 хвилин. Чим довше варите — тим твердіший жовток.

Пашот

Делікатний варіант. Яйця в киплячу воду 71–82°C на 2–3 хвилини. М’які, ніжні, корисні.

Смажені

На сковороді з невеликою кількістю жиру. Можна «смажити на сонці» або перевернути. Пам’ятайте: високі температури руйнують частину вітамінів і окислюють холестерин.

Омлет і яєчня

Омлет — повільно на слабкому вогні, без перемішування. Яєчня — збиті яйця на сковороді, постійно помішуючи. Додавайте овочі — це подвійна користь!

Мікрохвильовка

Швидко, але не в шкаралупі! Інакше — вибух.

Чому варені яйця кращі для здоров’я

Приготування робить білок більш засвоюваним. У варених яйцях організм засвоює майже 91% білка, а у сирих — лише половину. Тепло також знижує ефект білка авідину, який у сирих яйцях блокує біотин (вітамін B7).

Але будьте обережні: надмірно довге або гаряче приготування руйнує частину вітамінів і антиоксидантів, а смаження на високій температурі збільшує окислений холестерин.

5 простих правил, щоб яйця були суперкорисними

  • Менше калорій — менше олії — варені або пашот — найкращий варіант;

  • Додавайте овочі — омлет з броколі або помідорами — подвійна користь;

  • Смажте правильно — авокадо або соняшникова олія витримує високі температури, не руйнуючи корисні речовини;

  • Обирайте якість — органічні яйця живлять краще, ніж звичайні магазинні;

  • Не пересмажуйте — довге смаження знижує вітаміни і створює небезпечний холестерин.

Дата публікації
Кількість переглядів
220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie