Варені чи смажені яйця: які насправді корисніші і як їх їсти без шкоди здоров’ю

Які яйця корисніші — варені чи смажені

Наприклад, під час смаження важливо використовувати олію, що витримує високі температури — так менше шкідливих радикалів. Про найкращий спосіб приготування для здоров’я пишуть в Healthline.

Яйця — суперпродукт. Вони мало калорійні, але неймовірно багаті на білок, вітаміни, мінерали та корисні жири. І хоча вони універсальні, спосіб приготування змінює їхню користь.

Як готувати яйця правильно

Варені

Класика! У шкаралупі в киплячій воді 6–10 хвилин. Чим довше варите — тим твердіший жовток.

Пашот

Делікатний варіант. Яйця в киплячу воду 71–82°C на 2–3 хвилини. М’які, ніжні, корисні.

Смажені

На сковороді з невеликою кількістю жиру. Можна «смажити на сонці» або перевернути. Пам’ятайте: високі температури руйнують частину вітамінів і окислюють холестерин.

Омлет і яєчня

Омлет — повільно на слабкому вогні, без перемішування. Яєчня — збиті яйця на сковороді, постійно помішуючи. Додавайте овочі — це подвійна користь!

Мікрохвильовка

Швидко, але не в шкаралупі! Інакше — вибух.

Чому варені яйця кращі для здоров’я

Приготування робить білок більш засвоюваним. У варених яйцях організм засвоює майже 91% білка, а у сирих — лише половину. Тепло також знижує ефект білка авідину, який у сирих яйцях блокує біотин (вітамін B7).

Але будьте обережні: надмірно довге або гаряче приготування руйнує частину вітамінів і антиоксидантів, а смаження на високій температурі збільшує окислений холестерин.

