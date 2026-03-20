Варені чи смажені яйця: які насправді корисніші і як їх їсти без шкоди здоров’ю
Вибір правильних яєць і спосіб їх приготування можуть суттєво впливати на користь страви.
Наприклад, під час смаження важливо використовувати олію, що витримує високі температури — так менше шкідливих радикалів. Про найкращий спосіб приготування для здоров’я пишуть в Healthline.
Яйця — суперпродукт. Вони мало калорійні, але неймовірно багаті на білок, вітаміни, мінерали та корисні жири. І хоча вони універсальні, спосіб приготування змінює їхню користь.
Як готувати яйця правильно
Варені
Класика! У шкаралупі в киплячій воді 6–10 хвилин. Чим довше варите — тим твердіший жовток.
Пашот
Делікатний варіант. Яйця в киплячу воду 71–82°C на 2–3 хвилини. М’які, ніжні, корисні.
Смажені
На сковороді з невеликою кількістю жиру. Можна «смажити на сонці» або перевернути. Пам’ятайте: високі температури руйнують частину вітамінів і окислюють холестерин.
Омлет і яєчня
Омлет — повільно на слабкому вогні, без перемішування. Яєчня — збиті яйця на сковороді, постійно помішуючи. Додавайте овочі — це подвійна користь!
Мікрохвильовка
Швидко, але не в шкаралупі! Інакше — вибух.
Чому варені яйця кращі для здоров’я
Приготування робить білок більш засвоюваним. У варених яйцях організм засвоює майже 91% білка, а у сирих — лише половину. Тепло також знижує ефект білка авідину, який у сирих яйцях блокує біотин (вітамін B7).
Але будьте обережні: надмірно довге або гаряче приготування руйнує частину вітамінів і антиоксидантів, а смаження на високій температурі збільшує окислений холестерин.
5 простих правил, щоб яйця були суперкорисними
Менше калорій — менше олії — варені або пашот — найкращий варіант;
Додавайте овочі — омлет з броколі або помідорами — подвійна користь;
Смажте правильно — авокадо або соняшникова олія витримує високі температури, не руйнуючи корисні речовини;
Обирайте якість — органічні яйця живлять краще, ніж звичайні магазинні;
Не пересмажуйте — довге смаження знижує вітаміни і створює небезпечний холестерин.