Важливі зміни у медицині під час війни: як отримати консультацію сімейного лікаря чи рецепт на інсулін

Важливі зміни у медицині під час війни: як отримати консультацію сімейного лікаря чи рецепт на інсулін

Відтепер щоб отримати консультацію сімейного лікаря, терапевта чи педіатра декларація не є обовʼязковою.

Під час воєнного стану ви можете звернутись до будь-якого доступного у регіоні лікаря.

Якщо вам потрібна консультація вузькопрофільних спеціалістів направлення не є обов’язковим.

Якщо ви не маєте можливості або гострої потреби йти на прийом в медзаклад скористайтесь записом на онлайн-прийом до лікаря через Helsi.

Зробити це можна через додаток або на helsi.me, обравши відповідний розділ «Онлайн-консультації».

Дані про прийом будуть збережені в електронному кабінеті Helsi.

Навіть на онлайн-прийомі лікар може виписати рецепт, який буде збережений у вашому кабінеті.

Усі інсуліни за рецептами наразі безкоштовні.

Ліки за програмою «Доступні ліки» можна отримати як за електронним, так і за паперовим рецептом.

Виписати рецепт може, як завжди, терапевт, педіатр або сімейний лікар для інсулінів – перший рецепт від ендокринолога. Аптеки наразі приймають і електронні, і паперові рецепти.

Нагадаємо, на території Україні діє державна програма «доступні ліки», екстрена медична допомога надається безплатно, а сімейні лікарі будь-де зобов’язані приймати тимчасових переселенців.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, - пише Укрінформ.

Для людей, які тимчасово змінили місце проживання, в аптеках продовжує працювати програма "Доступні ліки".

"Все лікарські препарати за рецептом людина може отримати в будь-якій аптеці безплатно або, якщо препарат перевищує визначену державою ціну, то за невелику доплату. На інсуліни ми зняли будь-яку доплату, і вони є безплатними в усіх аптеках, які беруть участь у програмі "Доступні ліки", – пояснив Ляшко.