Важливий продукт для здоров'я мозку: обов'язково додайте його до раціону, щоб знизити ризик деменції

Йдеться про оливкову олію, яка залишається одним із найкращих продуктів для підтримки здоров'я мозку та зменшення ймовірності розвитку деменції.

2024 року Гарвард провів дослідження за участю 92 383 дорослих американців, яке показало: щоденне споживання щонайменше 7 грамів оливкової олії зменшує ризик смерті від деменції на 28%, незалежно від спадкових факторів і харчових звичок.

Як оливкова олія впливає на здоров’я мозку

Середземноморський раціон, відомий своїми перевагами для когнітивного здоров’я, неможливо уявити без оливкової олії.

Вона багата на мононенасичені жири, які покращують кровопостачання мозку та зменшують запальні процеси. Крім того, до її складу входять поліфеноли, зокрема олеокантал, що захищають клітини від окислювального стресу — одного з ключових чинників розвитку нейродегенеративних захворювань.

Додаткові корисні властивості оливкової олії:

Регуляція апетиту. Допомагає швидше відчувати ситість, що сприяє підтримці оптимальної ваги — важливого чинника у профілактиці деменції. Підтримка кишкової мікрофлори. Покращує травлення, стимулює вироблення жовчі, сприяє ефективному засвоєнню жирів та інших поживних речовин. Гормональна рівновага. Містить корисні жири, необхідні для синтезу гормонів, які впливають на когнітивні функції, пам’ять і емоційний стан. Стабільний заряд енергії. Забезпечує тривале постачання енергії без різких перепадів рівня цукру в крові. Антиоксидантний захист. Високий вміст вітаміну Е та поліфенолів допомагає нейтралізувати окислювальний стрес і зберігати здоров’я клітин мозку. Користь для шкіри. Має протизапальні властивості, сприяє регенерації шкіри та зменшенню системних запальних процесів, що позитивно впливає і на мозкову діяльність.

Як легко включити оливкову олію до щоденного раціону

Олія натщесерце. Вживання 1–2 столових ложок якісної extra virgin олії вранці, особливо з додаванням лимонного соку чи куркуми, підсилює її антиоксидантні властивості.

Овочеві перекуси. Нарізані свіжі овочі, приправлені оливковою олією, лимонним соком і морською сіллю — простий та корисний варіант перекусу в середземноморському стилі.

Соуси та гарніри. Домашня заправка для салатів з оливкової олії, діжонської гірчиці, меду та лимонного соку зробить страви смачнішими. А якщо додати олію, морську сіль і чорний перець до запечених овочів чи риби, вони набудуть глибшого аромату.

Щоб максимально зберегти цінні властивості оливкової олії, найкраще вживати її у свіжому вигляді. Проте вона добре витримує помірне нагрівання до 175°C, зберігаючи більшість корисних компонентів. Для приготування страв на вищих температурах доцільніше використовувати авокадову олію.

Регулярне додавання оливкової олії до раціону — простий і доступний спосіб підтримати здоров’я мозку та запобігти розвитку деменції. Навіть невеликі зміни в харчуванні можуть суттєво покращити самопочуття та якість життя.

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