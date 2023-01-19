Вбивчий манікюр: виявилося, що лампи для сушіння лаку руйнують ДНК нігтів

Про дослідження, яке виявило, що ультрафіолетові лампи для сушіння лаку для нігтів можуть спричиняти загибель клітин, читайте в матеріалі ТСН.ua

Дослідження, проведене групою вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго показало, що ультрафіолетові лампи, які використовуються, коли роблять манікюр, для того, щоб висушити лак, можуть руйнувати ДНК і спричиняти загибель клітин.

Ультрафіолетовий спектр приладів, що використовуються в манікюрі для сушіння лаку відрізняється від ультрафіолету, що використовується в соляріях. Якщо в соляріях використовується випромінювання 280-400 нанометрів, то в сушках для нігтів це 340-395 нанометрів, саме такий спектр потрібний для полімеризації хімічних речовин, що використовуються в манікюрному гелю.

У рамках дослідження розглядалися три типи клітин — кератиноцити шкіри дорослої людини, фібробласти крайньої плоті людини та ембріональні фібробласти миші. З'ясувалося, що в результаті одного 20-хвилинного сеансу ультрафіолетового випромінювання від сушильних ламп гине 20-30% клітин. А якщо провести таких три сеанси поспіль, це може викликати некроз 65-70% клітин.

Крім загибелі клітин, було виявлено, що випромінювання впливає на ДНК. Ультрафіолет сушильної лампи викликає пошкодження мітохондрій та ДНК в клітинах, приводячи до мутацій, що спостерігаються при різних хворобах, наприклад, при раку шкіри. Дослідники наголошують, що навіть з часом деякі пошкодження ДНК не були відновлені.

Читайте також: