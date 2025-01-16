Вбивці талії: продукти та напої, від яких росте живіт

Великий живіт росте не від того, що у вас широка кістка. Там, у животі, взагалі немає кісток. Живіт росте виключно від того, що ви їсте більше, ніж спалюєте калорій.

Обов’язково виключіть з раціону ці продукти, якщо хочете позбутися великого живота

Фаст-фуд з трансжирами

Гамбургери, чизбургери, картопля фрі та інша смачна та "швидка" їжі - це рекордсмени із вмісту трансжирів. Також часто фаст-фуд містить багато натрію. Останній здатний затримувати рідину в організму, тому вас може навіть тимчасово "роздути".

Газовані напої та солодкий чай

Це гарний спосіб швидко "закинутися вуглеводами". Коли ви п’єте солодкий напій, у вас зростає апетит і ви їсте більше, ніж звичайно.

Продукти з цукровими спиртами

До цієї категорії відносяться жуйки та усілякі м'ятні льодяники, в яких люблять зазначати "sugar free".

Картопляні чіпси

Жири, які містяться у картопляних чіпсах, відносяться до насичених. Вони з більшою ймовірністю осідають у вигляді жирових відкладень, особливо під час надмірного споживанні. Ба більше, чіпси містять чимало солі, яка затримує рідину в організмі.

Макарони з нетвердих сортів пшениці

Ефект від їхнього переїдання подібний до білого хліба: вони теж мають високий глікемічний індекс і також багаті на швидкі вуглеводи, а отже, також поспішає відкластися жиром на животі.

Смузі та соки

Часто їх рекламують як корисні напої, оскільки вони мають вітаміни із фруктів. Водночас такі "корисності" небезпечні суттєвою кількістю цукру й калорій.

Алкоголь

Спиртне підвищує апетит і уповільнює процес розщеплення жирів. Більшість алкогольних напоїв є дуже калорійними.

Напівфабрикати: ковбаси, сосиски та інше

Такі продукти містять в собі велику кількість трансжирів, які викликають в організмі запальні процеси. Також, напівфабрикати містять велику кількість смакових добавок, які затримують воду в організмі і змушують нас їсти їх більше, ніж потрібно.

Порада: включення в раціон білкових продуктів, овочів і фруктів, а також зеленого чаю, може допомогти поліпшити метаболізм і контролювати апетит.

Раніше ми писали про топ білкових продуктів для схуднення на кожен день. Більше про це читайте у новині.

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