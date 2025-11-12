Вчені б’ють на сполох: така кава руйнує судини і може навіть нашкодити серцю

Як не можна пити каву / © unsplash.com

Норвезькі вчені провели дослідження протягом 20 років і встановили, що споживання нефільтрованої кави підвищує ризик смерті від серцево-судинних хвороб порівняно з фільтрованою.

Головний секрет виявився неймовірно простим — звичайний паперовий фільтр. Він затримує кофестол — природну речовину з кавових зерен, яка підвищує рівень “поганого” холестерину.

Якщо готувати каву у турці, френч-пресі або гейзерній кавоварці, кофестол повністю потрапляє у чашку. А ось крапельна кавоварка з паперовим фільтром залишає його на папері, пропускаючи лише корисні компоненти.

Дослідження показали: чотири чашки фільтрованої кави на день знижують ризик серцево-судинних хвороб на 15%. Більше того, заміна трьох чашок нефільтрованої кави на фільтровану п’ять разів на тиждень може знизити рівень холестерину на 0,58 ммоль/л — це значний показник.

Що стосується еспресо, тут ситуація складніша. У напоях з еспресо-машин рівень дитерпенів (клас органічних сполук) значно вищий, ніж у звичайному капельному каві. Проте італійські дослідження показали, що екстракти еспресо можуть уповільнювати накопичення токсичних білків, пов’язаних із хворобою Альцгеймера.

Кофеїн перешкоджає утворенню амілоїдних бляшок і захищає нейрони, знижуючи ризик розвитку деменції. Головне — не перевищувати 2–3 порції на день, інакше можливі тривожність та безсоння.

Розчинна кава — найменш корисний варіант для щоденного вживання. Під час виробництва більшість корисних речовин руйнується, а в складі з’являється акриламід — потенційно небезпечна сполука. До того ж виробники часто додають штучні ароматизатори для покращення смаку.

Для максимальної користі лікарі радять свіжообсмажені зерна та крапельну кавоварку з паперовим фільтром.