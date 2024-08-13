Вчені дізналися, які продукти знижують ризик деменції на 20%: обов'язково додайте до раціону

Останнє дослідження показало, що люди, які їли близько 30 г червоного м'яса на день, що є еквівалентом двох порцій по 85 г на тиждень, мали на 14% більший ризик розвитку деменції, ніж ті, хто споживав лише до трьох порцій на місяць.

Однак, у людей, які взагалі замінили щоденну порцію червоного обробленого м'яса на горіхи чи бобові, ризик розвитку деменції знизився на цілих 20%. Хот-доги, ковбаси, бекон та інші м'ясні делікатели зазвичай містять багато нітратів, натрію та насичених жирів. Вчені вже давно зрозуміли, що споживання цих продуктів тісно пов'язане з розвитку різних видів раку, зокрема, раку товстої кишки, діабету 2 типу, інсульту та інших серцевих захворювань.

Фахівець із профілактичної медицини та медицини способу життя, який не брав участі в дослідженні, доктор Девід Кац сказав, що це дослідження було всього лише спостережним. Воно проводилося, щоб показати зв'язок, а не причини і наслідки. Однак, він також зазначив, що хвороба Альцгеймера розвивається саме через зниження когнітивних функцій і підвищення ризику серцево-судинних захворювань. А споживання червоного обробленого м'яса з ними тісто пов'язане. Отже, кожна нова порція такого продукту збільшує ризики.

Тому слід обмежити споживання червоного м'яса, додавши до свого раціону більше горіхів, бобових, овочів, фруктів, цільнових зерен, насіння. Також важливим є вживання жирної риби, яка містить багато Омера-3 кислот, що корисні для здоров'я мозку, нежирного м'яса, типу індички, курятини, корейки свинячої.

Експерти вважають, що найпростіший спосіб змінити своє харчування, це готувати один раз на тиждень страву на основі цільного зерна, квасолі, овочів, використовуючи різноманітні спеції для смаку. А якщо бажаєте м'яса, зупинитися на невеликих шматочках курятини. Також завжди обирайте бурий рис, а не білий, цільнозерновий хліб і макарони.

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