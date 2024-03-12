Вчені назвали чотири продукти, які шкодять здоров'ю чоловіків

Американські вчені визначили чотири основних продукти, які шкідливі для чоловіків, адже при регулярному вживанні в організмі починаються незворотні зміни, котрі здатні привести до важких захворювань.

Про це пише Daily.News.Kyiv.

Смажене м’ясо

У такій їжі є значна концентрація канцерогенів, що негативно впливають на найважливіші процеси в організмі – страждає шлунок, уражаються серце і судини. При обсмажуванні м’яса утворюються небезпечні сполуки, що завдають шкоди.

Яєчня

За один прийом їжі чоловік може спожити 3-4 смажених курячих яйця. Проте в тиждень допускається вживання не більше двох яєць.

Ковбаси, сосиски і сардельки

У даних продуктах є зайва кількість солі і різних харчових та смакових добавок. Часте споживання виробів з м’яса загрожує імпотенцією, також можливе виникнення раку простати.

Пиво

Цей алкогольний напій містить фітогормони, що провокують статеве безсилля. До того ж, пиве є доволі калорійним продуктом, що призводить до надмірної ваги.

Нагадаємо, дієтологи склали список найбільш шкідливих для організму продуктів, які призводять до ожиріння, до серцевих захворювань, до хвороб шлунково-кишкового тракту та вкорочують життя людини.

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